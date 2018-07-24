İsrail, Suriye'ye ait Sukhoi savaş uçağı düşürdü

İsrail ordusu, hava sahası ihlali iddiasıyla Suriye'ye ait bir Sukhoi savaş uçağını savunma sistemlerinden fırlattığı iki füzeyle vurduğunu açıkladı. Suriye devlet medyası ise Suriye hava sahası içinde cihatçı teröristlere hava saldırısı düzenleyen uçağının İsrail tarafından hedef alındığını duyurdu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri yine sirenlerin çaldığı bir gün geçirirken İsrail ordusu Suriye'ye ait bir Sukhoi savaş uçağının hava sahasına yasadışı giriş yaptığını iddia etti.

PATRIOT'U ATEŞLEDİ



İsrail ordusunun açıklamasına göre Patriot hava savunma sistemlerinden fırlatılan iki füze Sukhoi savaş uçağını havada vurarak düşürdü.

Two Patriot missiles were launched at a Syrian Sukhoi fighter jet that infiltrated about 1 mile into Israeli airspace. The IDF monitored the fighter jet, which was then intercepted by the Patriot missiles. pic.twitter.com/owL4Pm7zER — IDF (@IDFSpokesperson) 24 Temmuz 2018

© AFP 2018 / JACK GUEZ İsrail ilk kez Davut Sapanı'nı kullandı

İsrail radyosuna göre Golan Tepeleri'nin güneyinde düşürülen Suriye uçağındaki mürettebatın akıbetiyle ilgili ilk etapta bilgi alınamadı.

'SURİYE HAVA SAHASI İÇİNDEYDİ'

Suriye devlet medyası ise bir savaş uçağının İsrail tarafından hedef alındığını doğrularken ''Suriye'nin güneyinde Suriye hava sahası içinde operasyon yürütüyordu'' dedi.

'İSRAİL'İN TERÖRİSTLERE DESTEĞİNİN TEYİDİ'

Resmi haber ajansı SANA'ya konuşan askeri bir kaynak ''İsrail ordusu, Suriye hava sahası içinde Yarmuk Vadisi'nin eteklerindeli Sayda bölgesinde terörist grupları vuran savaş uçağımızı hedef alarak, silahlı terörist gruplara desteğini teyit etmiş oldu'' dedi.

'IŞİD'İ VURUYORDU'

Aynı kaynak Sputik'e İsrail ordusunun düşürdüğü uçağın Suriye hava sahasında bulunduğunu ve IŞİD militanlarına hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

İSRAİL'DEN MÜDAHALE

Dün İsrail, ABD’yle birlikte geliştirdiği ve Davut'un Sapanı adını verdiği yeni orta menzilli füze savunma sistemini ilk kez kullanmıştı.

Suriye'de silahlı muhalifler ile hükümet güçlerinin çatışması sırasında roket alarmı verilmesi üzerine İsrail, Davut'un Sapanı'ndan Suriye içine 2 füze fırlatmıştı.

İsrail ordusu son aylarda Suriye tarafından gelip hava sahasını ihlal eden çok sayıda insansız hava aracını vurduğuna dair açıklamalarda bulunuyor.

GOLAN'A DAYANDI

İsrail-Suriye gerilimi, yazın hükümet güçlerinin Suriye'nin güneyini militanlardan temizleyip Golan Tepelerine yaklaşmasıyla tırmandı.

İsrail, Suriye'de İran askeri varılığını gerekçe göstererek saldırılarını artırdı. Ancak Tahran ile Şam, hükümet güçlerinin terörle mücadelesine destek veren İranlı askeri danışmanlar dışında İran askeri varlığı bulunmadığında ısrarlı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 1981'de ilhal ettikleri Golan Tepeleri ile ilgili 'asla 1967 sınırlarına geri dönmeyecekleri, daima İsrail'in elinde kalacağı' açıklamaları yapıyor.

Golen Tepeleri su kaynakları ve petrol rezervleriyle jeostratejik öneme sahip.