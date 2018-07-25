'Suriye Anayasası Komitesi listesinde PYD yok'

Suriye Muhalefeti Müzakere Heyeti’nin Suriye sorununun çözümü için yeni yapılacak Suriye Anayasası Komitesi için hazırladığı listesinde ENKS'den 2 Kürt temsilci bulunurken, PYD ise listede yer almıyor.

© AP Photo / Sergey Grits Lavrentyev: Suriye Anayasa Komitesi’ne Kürtler de katılacak

© Sputnik / Hikmet Durgun Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Başkan Yardımcısı Abdulbasit Hemo, listede PYD ve TEV-DEM'den kimsenin yer almadığını belirterek, ENKS'den ise 2 kişinin yer aldığını söyledi.

SMDK kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye Anayasa Komitesi listesinde yer alanların isimleri belli oldu. Listede, Suriye muhalefeti ile aynı cephede yer alan Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nden (ENKS) Hewas Egid ve Zehra Muhammed de yer alırken, PYD ve YPG'nin bağlı bulunduğu Demokratik Halk Hareketi'nden (TEV-DEM) ise kimse listede yok. PYD'nin listede olmamasının Türkiye'nin yoğun baskısı nedeniyle olmadığı öğrenildi. Suriye Muhalefetinin de PYD'yi listede istemediği öğrenildi.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Başkan Yardımcısı Abdulbasit Hemo, Suriye Muhalefetinin BM'ye sunmuş olduğu listede PYD ve TEV-DEM'den kimsenin yer almadığını belirterek, şöyle konuştu:" Suriye Muhalefeti Yüksek Müzakere Heyeti, Suriye Anayasası Komitesi için hazırladığı 50 kişilik isim listesini Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya sundu. Listede Suriye Muhalefetinin tüm kesimleri temsil ediliyor. ENKS'den de 2 kişi listede yer alıyor. ENKS'den Hewas Egid ve Zehra Muhammed yer alıyor. PYD ve TEV-DEM'den ise kimse listede yok. 50 kişilik liste daha olacak. Bu 50 kişilik listede ise kadınlar, gençler ve bağımsız kişiler ve sivil kesimler olacak. Suriye rejimi de 50 kişilik liste sunacak. Anayasa komitesi için toplam 150 kişilik bir isim listesi olacak.

Geçtiğimiz ay açıklama yapan Suriyeli muhaliflerin Moskova grubu temsilcisi ve Suriye Değişim ve Özgürlük İçin Halk Cephesi Başkanı Kadri Cemil, muhaliflerin garantör ülkelere (Rusya, İran ve Türkiye) anayasa komitesinin oluşturulması için aday listesi gönderdiklerini belirtmişti.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Moskova ve Ankara'nın Suriye Anayasa Komitesi'nde Kürtlerin de temsil edilmesi konusunda temas halinde bulunduğunu belirterek, Kürtler'in komiteye katılacağını kaydetmişti.



ENKS Yöneticisi Kawa Ezizi de kendilerinin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) çatısı altında Anayasa Komitesi'nde yer alacaklarını açıklamıştı.



PYD'yi PKK'nın Suriye kolunun siyasi uzantısı olarak gören Ankara ise, PYD'nin Anayasa Komitesinde yer almasına şiddetle karşı çıkmıştı.