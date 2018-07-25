Suriye savaş uçağını İsrail düşürdü, IŞİD sevinip enkazın görüntülerini yayımladı

IŞİD, İsrail'in Patriot füzeleriyle Suriye'nin güneyinde düşürdüğü Sukhoi tipi savaş uçağına ait olduğu iddiasıyla enkazın ve pilotun naaşının görüntülerini verdi.

© Sputnik / Igor Zarembo Suriye: Hava sahamızda terörle mücadele operasyonu yürüten Sukhoi savaş uçağımızı İsrail vurdu

Reuters haber ajansı ile terör faaliyetlerini takip eden 'The SITE Intelligence Group', IŞİD'in İsrail'in düşürdüğü Suriye savaş uçağının enkazına ve ölen pilota ait olduğunu öne sürdüğü 4 fotoğraf yayımladığını duyurdu.

Birinde pilotun parçalanmış bedeninin, diğer üçünde dumanı tüten metal enkazının görüldüğü 4 fotoğrafın orjinalliğinin hemen teyit edilemediği belirtildi.

SITE, enkazla ilgili 2 fotoğrafı Twitter'da paylaştı.

4) Update 7/25: Meanwhile, ISIS' Hauran div releases pics of Syrian jet downed by Israel Defense Forces (#IDF) over ISIS-held location in #Yarmouk Basin, showing wreckage & what appears to be remains of pilot. Despite Israel downing it, #ISIS nonetheless celebrating it pic.twitter.com/483vkg3kiy — Rita Katz (@Rita_Katz) July 25, 2018

​SITE Direktörü Rita Katz, bunun Suriye'nin Yermuk Vadisi'nde IŞİD'in elindeki bölgeye hava saldırısı düzenlerken İsrail tarafından vurulan Suriye jetinin görüntüleri olduğuna işaret etti.

'IŞİD KUTLAMA YAPIYOR'

Katz ''İsrail tarafından düşürülmesine rağmen IŞİD kutlama yapıyor'' değerlendirmesini yaptı.

TEKBİR GETİRDİLER

İsrail'in Haaretz gazetesi de IŞİD militanlarının enkazı inceleyip çekerken tekbir getirmelerinin görüntülerini yayımladı.

DİĞER PİLOTUN AKIBETİ MEÇHUL © Sputnik / Vladimir Astapkovich İsrail: Suriye’nin savaş uçağı ile iletişime geçmeye çalıştık

Sputnik'e konuşan Suriyeli askeri bir kaynak, Sukhoi'de bulunan iki pilottan biri olan Albay Umran Muri'nin öldüğünü, diğerinin akıbetinin bilinmediğini söylemişti.

Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal eden İsrail, burada hava sahasını ihlalden Sukhoi'yi Patriot hava savunma sistemiyle vurduğunu savunmuştu.

Suriye ise Yermuk'ta IŞİD'e operasyon düzenleyen uçağını hedef alan İsrail'in teröristleri desteklediğini belirtmişti.