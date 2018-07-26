Bab'ül Mendep Boğazı'nda petrol transferi geçici olarak durduruldu

Falih, Husilerin ham petrol gemilerine yönelik tehditlerinin, Kızıldeniz ve Bab'ül Mendep Boğazı üzerindeki uluslararası ticaret ve deniz taşımacılığını etkilediğini kaydetti.
Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi ARAMCO da Bab'ül Mendep Boğazı güvenli hale gelinceye kadar tüm petrol nakliyatının acilen ve geçici olarak durdurulduğunu doğruladı.
ARAMCO açıklamasında söz konusu kararın, petrol gemileri ile mürettebatının güvenliğinin sağlanması ve muhtemel petrol sızıntılarının engellenmesi için alındığı aktarıldı.
SPA'nın haberinde saldırının, gemilerden birinde hafif hasara yol açtığı, denize petrol sızıntısı olmadığı ve hasar gören geminin en yakın Suudi Arabistan limanına çekme işleminin sürdüğü ifade edildi. SPA'da diğer gemiyle ilgili bilgi verilmedi.
Husilere ait El Mesira televizyon kanalından konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamada da Husilere ait Deniz Kuvvetlerinin, Suudi Arabistan'ın Demmam adlı gemisini ülkenin batı sahilinde hedef aldığı bildirilmişti.
ARAMCO, dünyadaki her 8 varil petrolden birini üretiyor.
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