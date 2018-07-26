Esad: Silah bırakmayı reddedip aftan yararlanmak istemeyen ‘Beyaz Miğferler’ diğer teröristler gibi imha edilecek

Rus basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Esad, “Beyaz Miğferler’in akıbeti, herhangi bir teröristinkiyle aynı olacak. Önlerinde iki yol var, ya son 4-5 yıldır uygulandığı şekilde silah bırakıp aftan yararlanacaklar, ya da diğer teröristler gibi imha edilecekler” diye konuştu.

MOSKOVA İLE SIĞINMACILARIN SURİYE’YE DÖNMESİ İLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİNİ GÖRÜŞÜYORUZ

Esad, Rusya ve Suriye’nin sığınmacıların Suriye’ye dönüş sürecine maksimum işbirliği yapma imkânlarını görüştüklerini söyledi.

Esad, “Hükümetimiz altyapıyı yeniden inşa etmek için elinden geleni yapıyor, fakat bu yeterli değil. Ekonominin, iş yerlerinin yenilenmesi, okulların ve ilk sırada sığınmacıların oturacak yerleri olması için evlerin inşa edilmesi gibi konuları düşünmek lazım. Rusya ve Suriye hükümetleri arasındaki görüşmenin en önemli konusu da, sığınmacıların Suriye’ye dönüş sürecine dair maksimum işbirliğinin nasıl sağlanacağı” ifadelerini kullandı.