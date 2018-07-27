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10:56 27 Temmuz 2018
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    Ebru Özkan

    İsrail: Ebru Özkan, Trump'ın isteğiyle serbest bırakıldı

    © REUTERS / Nir Elias
    Ortadoğu
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    Washington Post gazetesi ABD Başkanı Trump'ın 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'de gözaltına alınan Ebru Özkan adlı Türk vatandaşının bırakılmasını istediğini yazdı. İsrail haberi doğrularken, talebin Erdoğan ile Trump arasında ABD'li rahip Brunson'ın bırakılması anlaşması çerçevesinde olduğu belirtildi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız
    ABD, Türkiye'yi 21 ay sonra cezaevinden tahliye edilen ancak ev hapsine alınan din adamı Andrew Brunson nedeniyle yaptırımla tehdit ederken İsrail'den beklenmedik bir açıklama geldi. 

    Önce ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post,  ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak İsrail'de 11 Temmuz'da gözaltına alınan Ebru Özkan adlı Türk vatandaşını bırakmasını istediğini yazdı. 

    Gazeteye göre Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Temmuz'daki NATO zirvesinde yaptığı görüşmede ABD'li din adamı Andrew Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında bir anlaşma yaptığı için İsrail'den bunu talep etti. 

    27 yaşındaki Özkan, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda terör örgütleri (Hamas) ile birlikte komplo kurmak ve devlet güvenliğine tehlike arz etmek gibi terörizm suçlamaları ile gözaltına alınmış, 15 Temmuz'da ise İsrail Özkan'ı Türkiye'ye sınır dışı etmişti.

    Özkan'ın avukatı suçlamaları reddederken İsrail Özkan'ın yaklaşık 1 ay gözaltında kaldıktan sonra sınır dışı edilmesi konusunda sessizliğini korumuştu.

    İSRAİLLİ YETKİLİ DOĞRULADI

    Ebru Özkan
    © AA /
    Ebru Özkan Türkiye’ye döndü
    İsrail'in önemli gazetelerinden Haaretz'e konuşan adı açıklanmak istemeyen bir İsraiili yetkili Trump'ın Özkan'ın serbest bırakılmasını istediğini doğruladı.

    Yetkili " Başkan Trump'tan bu yönde bir istek geldiğini doğrulayabilirim" diye konuştu.

    Brunson'ın ev hapsine mahkum edildiğinin açıklanması sonrası tıpkı Brunson gibi sıkı bir Evanjelist olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye'ye Brunson'ın 'hemen' bırakılmaması halinde yaptırımlara hazır olması uyarısını yapmıştı. 

    Ardından Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rahip Andrew Brunson'ı uzun zamandır gözaltında tuttukları için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin tehditvari açıklamalarına yine Twitter'dan ''Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir'' diye yanıt vermişti.

    Dışişleri Bakanlığı da ''​Kimse Türkiye'yi tehdit edemez, kimse Türkiye'ye emir veremez'' tepkisini göstermişti.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın da yazılı açıklamasında ''ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir. FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Türkiye-ABD ilişkileri, Anlaşma, Serbest bırakma, Gözaltı, Hamas, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pence, Benyamin Netanyahu, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Andrew Brunson, Ebru Özkan, İsrail, Türkiye, ABD
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