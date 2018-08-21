İran'dan ilk yüzde 100 yerli savaş uçağı

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı bir törenle İran ilk tümüyle yerli tasarımı ve yerli yapımı savaş uçağı olan Kevser'i tanıttı.

© REUTERS / Tasnim News Agency/Handout via Ruhani: Türkiye ve İran savunma sanayisinde iş birliği yapabilir

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmadan çekilip yaptırımları en ağır şekliyle geri döndürerek İran üzerindeki baskıyı doruğa çıkartırken Tahran, meydan okuyor.

İran'ın ilk tümüyle yerli tasarımı ve yerli yapımı savaş uçağı olan Kevser, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı bir törenle tanıtıldı.

Ulusal Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleşen tanıtımda Ruhani'nin kokpitine de girdiği uçakla ilgili Tasnim haber ajansı, ''İleri havacılık teknolojileri ile donatılan, çok amaçlı bir radarı olan dördüncü nesil savaş uçağı'' bilgisini paylaştı.

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Kısa süreli hava destek misyonu kabiliyetine sahip olduğu vurgulanan Kevser'de aviyonik ve yerli sistemlerin kullanıldığı, HUD göstergeler, çok amaçlı radarlar, akıllı harita okuma özelliklerinin olduğu duyuruldu.

İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Havacılık Endüstrileri Organizasyonu Müdürü Emir Bani-Tarafi, yüzde 100 yerli savaş uçağına farklı silah ve bombalar yüklenebildiğini söyledi.

Bani-Tarafi, uçağın 14.000 metre irtifada uçabildiği, azami hızının ise saatte 1470 kilometre olduğu bilgisini verdi.

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Devlet televizyonu, uçağın tek ve eğitim amacıyla çift kabinli olmak üzere iki modeli olduğunu, jet motoru Owj'un da İran yapımı olduğunu duyurdu.

'SAVAŞ UÇAĞI TEKNOLOJİSİNE SAHİP NADİR ÜLKELERDEN'

Resmi haber ajansı İRNA, ''İran savaş uçağı üretebilme imkanı ve teknolojisine sahip nadir ülkeler arasında yer almaktadir'' vurgusu yaptı.

Tanıtım TV'de canlı yayımlanırken uçağın test uçuşuna ilişkin bazı bant görüntüler ülke medyasında paylaşıldı.

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İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, aktif caydırma stratejisi güderek savunma kabiliyetlerini geliştirdiklerini, savaş uçağı üretmenin yanısıra füze programlarını da devam ettireceklerini belirtti.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN'A İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Ruhani, tanıtım sonrası yaptığı konuşmada, Türkiye ile savunma sanayii alanında işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Türkiye'yi de sayarak, "Komşu ve dost ülkelerin de katkısıyla birçok şey ortaya çıkarmaya başlayabiliriz… İşi paylaşalım" diyen Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bir kısmını yapar, Pakistan ve biz başka bir tarafını. Yeter ki bir araya gelelim."

'MALİYETLER DE DÜŞER'

Sadece Türkiye ile Pakistan'ı kastetmediğini, sözlerinin tüm dost ülkeleri kapsadığını belirten İran Cumhurbaşkanı, bu şekilde daha düşük maliyetle daha rekabetçi bir üretim yapılabileceğini belirtti.