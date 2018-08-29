AA: YPG alıkoyduğu IŞİD militanlarını para karşılığı serbest bıraktı

ABD'nin desteklediği ve YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD'in kalesi Rakka'yı ele geçirmek için en önemli militanların kentten çıkışına izin verdiğine dair ilkin BBC'nin duyurduğu haber hafızalardayken yeni bir iddia geldi.
'NEREYE GİTTİKLERİ BİLİNMİYOR'
Tel Abyad'daki güvenilir yerel kaynaklardan elde ettiği bilgiyi verdiğinin altını çizen AA'ya göre, YPG'nin serbest kalmaları için para karşılığında anlaştığı 40 IŞİD'linin nereye gittiği henüz bilinmiyor.
AA, YPG'nin Afrin hapishanelerindeki IŞİD'lileri Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığına dair daha önce aktardığı iddiaları da hatırlattı.
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