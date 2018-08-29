AA: YPG alıkoyduğu IŞİD militanlarını para karşılığı serbest bıraktı

Anadolu Ajansı (AA), 'YPG'nin Rakka ve Afrin'den sonra Tel Ebyad'da da IŞİD militanlarını anlaşarak serbest bıraktığına' dair haber geçti.

ABD'nin desteklediği ve YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD'in kalesi Rakka'yı ele geçirmek için en önemli militanların kentten çıkışına izin verdiğine dair ilkin BBC'nin duyurduğu haber hafızalardayken yeni bir iddia geldi.

© AA / Özge Elif Kızıl AK Parti Sözcüsü Ünal: 400 IŞİD'liyi PYD'nin serbest bıraktığı teyit edildi

AA, YPG'nin Rakka vilayetinin Tel Abyad ilçesinde alıkoyduğu 40 IŞİD militanını para karşılığında serbest bıraktığına dair haber geçti.

'NEREYE GİTTİKLERİ BİLİNMİYOR'

Tel Abyad'daki güvenilir yerel kaynaklardan elde ettiği bilgiyi verdiğinin altını çizen AA'ya göre, YPG'nin serbest kalmaları için para karşılığında anlaştığı 40 IŞİD'linin nereye gittiği henüz bilinmiyor.

AA, YPG'nin Afrin hapishanelerindeki IŞİD'lileri Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığına dair daha önce aktardığı iddiaları da hatırlattı.