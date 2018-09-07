AA: İran yayın kuruluşunun yayını kesmemesinden, Türkiye ve Rusya'nın haberi yoktu

''İran'ın evsahipliğinde düzenlenen üçlü zirvenin müzakere kısmı, teamüllerin aksine basına açık gerçekleştirildi'' izlenimini paylaşan AA, şu noktalara dikkat çekti:

'BASINA KAPALI DEVAM ETMESİ BEKLENİYORDU'

''Tahran’daki zirvenin açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etmesi bekleniyordu.''

'GAZETECİLER BASIN TOPLANTISI ODASINA GÖTÜRÜLDÜ'

''Basın mensupları, açılış konuşmalarının ardından basın toplantısının yapılacağı salona alındı.''

'AMA İRANLI KURULUŞ YAYINI KESMEDİ'

''Ancak daha sonra İranlı yetkili yayın kuruluşunun yayını kesmediği ortaya çıktı.''

'TÜRK VE RUS TARAFLARININ BİLGİSİ YOKTU'

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''Bu karardan Türkiye ve Rusya tarafının bilgisi olmadığı öğrenildi.''

'TEAMÜL BASINA KAPALI OLMASIDIR'

AA ''Bu tür zirvelerde müzakerelerin basına kapalı yapıldığı biliniyor'' vurgusu yaptı.

CANLI YAYINDA ATEŞKES ANLAŞMAZLIĞI

Televizyonlardan canlı yayımlanan müzakerelerin sürdüğü kısımda, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ısrarla bildiride İdlib için ateşkes ifadesinin olması gerektiğini vurguladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunun üzerine şöyle konuştu:

"Burada görüşme masasında silahlı muhaliflerin temsilcileri ya da Nusra Cephesi ile IŞİD'in temsilcileri yok. Bana göre, Türkiye Cumhurbaşkanı genel olarak haklı; bu iyi olurdu. Fakat biz onların adına konuşamayız. El Nusracılar ya da IŞİD'ciler adına, ateş etmeyi bırakacakları ya da bomba yüklü insansız hava araçları kullanmayı bırakacaklarının sözünü veremeyiz."