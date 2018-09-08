Basra'da göstericiler, Rus şirketin işlettiği petrol yatağına saldırdı

Al Arabiya televizyonu, Irak’ın Basra şehri yakınlarında, Rus petrol şirketi Lukoil tarafından işletilen petrol bir yatağın göstericilerin saldırısına uğradığını belirtti.

© REUTERS / Alaa al-Marjani Basra'da İran Başkonsolosluğu yakıldı

Al Arabiya, kendi kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Protestocular, Kurna-2 yatağına saldırdı ve çalışanlarını rehin aldı” diye aktardı.

Ancak Sputnik’e konuşan bir kaynak, göstericilerin Lukoil şirketi çalışanlarını rehin aldığı iddiasını yalanladı. Kaynak, Lukoil çalışanlarından hiç kimsenin zarar görmediğini kaydetti.

'DURUM KONTROL ALTINDA'

Kaynak, "Göstericiler gerçekten yatağın arazisine girmeyi başardı, polis memurlarını dövdü, ama şirket çalışanlarının bulunduğu yere ulaşmadı. Tüm çalışanlar sağ salim ve güvende" dedi.

Bu arada Lukoil şirketinden yapılan açıklamada, "Irak'ın Basra ilindeki durum gerçekten sakin değil. Batı Kurna-2 yatağında çalışan Lukoil personeli ve mütteahitlerinin güvenliğini hiçbir şey tehdit etmiyor. Durum kontrol altında" ifadeleri kullanıldı.