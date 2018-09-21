Militanlarla iç içe yaşayan İdlibli aile: Çocuklarımızı aldılar, kaçmak zorunda kaldık

Militanların bir süre önce büyük oğulları ile kızlarını zorla alıkoyması üzerine diğer çocuklarını da kaybetmek korkusuyla eşi Raşa ve küçük oğlu Muhammed'le İdlib'den kaçmak zorunda kalan Ahmad Muhannad, yaşadıklarını Sputnik'e anlattı.
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50 yaşında olduğunu söyleyen, fakat yaşadıklarından ötürü oldukça yaşlı görünen Ahmad, gözlerinde yaşlarla konuştu:
'ÇOCUKLARINIZ ARTIK YOK DEDİLER'
Ahmad'ın eşi Raşa, "En son çocuklarımızın akıbeti hakkında bir şeyler öğrenmek için oraya gittiğimde beni cezalandırdılar, alenen kırbaçladılar. 'Çocuklarınız artık yok' dediler. Çocuklarınızla ilgili böyle bir şeyi duymanın nasıl bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz" dedi.
'TÜRKİYE SINIRINA ÜSLENDİLER'
"Militanlar, uzun zaman önce Türkiye sınırının yakınında çadır kamplar kurdu. 100 kişiden fazlalar. Çocuklarımızı tam olarak nereye götürdüklerini bile bilmiyorum. Onlara savaşmayı ve İslam'ın saptırılmışını öğretiyorlar."
'ATÖLYE VE EVE EL KOYDULAR'
Elektrikçi olduğunu, geçmişte kendisine ait küçük bir atölyede çalıştığını, eşininse ev işlerine ve çocuklara baktığını aktaran Ahmad, şöyle devam etti:
"Yaşamımızı idame ettirmek için para yetmiyordu, militanlar periyodik olarak karşılıksız iş yaptırıyordu. Ben militan olmadığım ve ailemizde örgüt üyeleri bulunmadığı için bizi cizye (vergi) ödemeye zorluyorlardı. Fakat vergimizi ödeyecek para da bulunmayınca Vali (yerel çetenin lideri), güya teröristlerin lehine atölye ve evimden vazgeçtiğimi belirten belgelere beni parmak basmaya zorladı."
Ellerinde hiçbir şey kalmayan Muhannad ailesi, İdlib halkı arasında kimyasal saldırı mizanseninde kullanılmak için toplu çocuk kaçırmalarla ilgili konuşmaların son zamanlarda sıklaştığının da farkına vardı. Ahmad, şunları söyledi:
'VİDEO DOĞRU DEMEK İÇİN GERÇEKTEN ZEHİRLEMEYİ PLANLIYORLAR'
"Bu tür çekimler artık olağan hale geldi. Bu kez teröristlerin video çekimlerin doğru olduğunu göstermek için gerçekten insanları klorla zehirlemeyi planladığı yönündeki haberler korkutucuydu.''
'KÜÇÜK OĞLUN İÇİN DE GELECEKLER'
KAÇAKÇIYA NİKAH YÜZÜĞÜNÜ VERDİ
İdlib'den kaçış için hiç kimsenin para olmadan yardım etme riskini üstlenmediğini söyleyen Ahmad, sonunda bir kaçakçı bulduğunu ve ona ellerinde tek kalan şey olan, 150 dolarlık değer biçilen nikâh alyansını verdiğini anlattı.
SURİYE KARAKOLUNA ULAŞTIRILDILAR
Sputnik aracılığıyla "En korkutucu şey, eğer teröristlerle yakın zamanda baş edilmezse çocuklarımızı bir daha asla göremeyecek olmamız'' feryadını duyuran Ahmad, ''Şimdi akrabalarımızın bulunuyor olması gereken Halep'e dönmemiz gerekiyor. Orada küçük oğlumuz da güvende olacak ve eminim ki bir iş de bulabileceğiz" dedi.
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