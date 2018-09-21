Militanlarla iç içe yaşayan İdlibli aile: Çocuklarımızı aldılar, kaçmak zorunda kaldık

Nusra'nın büyük bölümünü kontrol ettiği İdlib'den kaçmak zorunda kalan aile, Sputnik'e konuştu: Militanların büyük oğlumuzla kızımızı zorla alıkoymaları üzerine küçük oğlumuzu da kaybetmemek için kaçtık. İdlib'deki teröristlerle baş edilemezse çocuklarımızı bir daha asla göremeyeceğiz.

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Rusya ve Türkiye liderlerinin İdlib'de silahsız bölge oluşturulması yönünde Soçi'de vardıkları anlaşmanın ardından, İdlib ve Hama bölgelerinin sınırında gerilim azaldı. Ancak bölge halkı, çok sayıdaki suç çetesinin, yabancı paralı askerlerin ve Kaide kolu Nusra Cephesi'nin (yeni adıyla Fetih el Şam) kontrolünde olan yerleşimlerde militanlarla iç içe yaşama mücadelesi veriyor.

Militanların bir süre önce büyük oğulları ile kızlarını zorla alıkoyması üzerine diğer çocuklarını da kaybetmek korkusuyla eşi Raşa ve küçük oğlu Muhammed'le İdlib'den kaçmak zorunda kalan Ahmad Muhannad, yaşadıklarını Sputnik'e anlattı.

'ERKEK ÇOCUKLARA RADİKAL İDEOLOJİ ÖĞRETİYORLAR, KIZLARI MİLİTANLARA EŞ OLMAYA HAZIRLIYORLAR'

50 yaşında olduğunu söyleyen, fakat yaşadıklarından ötürü oldukça yaşlı görünen Ahmad, gözlerinde yaşlarla konuştu:

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"Dört ay önce evimize silahlı adamlar gelerek büyük oğlumuzu ve kızımızı aldı. Onları çocuk kampına götürdüler. Orada erkek çocuklara radikal ideolojilerini öğretiyor, kız çocuklarını militanlara eş olmaya hazırlıyorlar."

'ÇOCUKLARINIZ ARTIK YOK DEDİLER'

Ahmad'ın eşi Raşa, "En son çocuklarımızın akıbeti hakkında bir şeyler öğrenmek için oraya gittiğimde beni cezalandırdılar, alenen kırbaçladılar. 'Çocuklarınız artık yok' dediler. Çocuklarınızla ilgili böyle bir şeyi duymanın nasıl bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz" dedi.

'TÜRKİYE SINIRINA ÜSLENDİLER'

© REUTERS / Ammar Abdullah Suriyeli vekil: Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatı, bölgeyi kontrol altına alma sürecini hızlandıracak

Ahmed şöyle devam etti:

"Militanlar, uzun zaman önce Türkiye sınırının yakınında çadır kamplar kurdu. 100 kişiden fazlalar. Çocuklarımızı tam olarak nereye götürdüklerini bile bilmiyorum. Onlara savaşmayı ve İslam'ın saptırılmışını öğretiyorlar."

'ATÖLYE VE EVE EL KOYDULAR'

Elektrikçi olduğunu, geçmişte kendisine ait küçük bir atölyede çalıştığını, eşininse ev işlerine ve çocuklara baktığını aktaran Ahmad, şöyle devam etti:

"Yaşamımızı idame ettirmek için para yetmiyordu, militanlar periyodik olarak karşılıksız iş yaptırıyordu. Ben militan olmadığım ve ailemizde örgüt üyeleri bulunmadığı için bizi cizye (vergi) ödemeye zorluyorlardı. Fakat vergimizi ödeyecek para da bulunmayınca Vali (yerel çetenin lideri), güya teröristlerin lehine atölye ve evimden vazgeçtiğimi belirten belgelere beni parmak basmaya zorladı."

© Fotoğraf : Twitter 'El Nusra ve müttefikleri, silahlarını Türkiye'ye vermeyi reddetti'

Ellerinde hiçbir şey kalmayan Muhannad ailesi, İdlib halkı arasında kimyasal saldırı mizanseninde kullanılmak için toplu çocuk kaçırmalarla ilgili konuşmaların son zamanlarda sıklaştığının da farkına vardı. Ahmad, şunları söyledi:

'VİDEO DOĞRU DEMEK İÇİN GERÇEKTEN ZEHİRLEMEYİ PLANLIYORLAR'

"Bu tür çekimler artık olağan hale geldi. Bu kez teröristlerin video çekimlerin doğru olduğunu göstermek için gerçekten insanları klorla zehirlemeyi planladığı yönündeki haberler korkutucuydu.''

'KÜÇÜK OĞLUN İÇİN DE GELECEKLER'

''Yaklaşık bir ay önce bizim köyümüzden olan ve yerel çetenin üyesi olan bir genç bana geldi ve El Nusra'nın yakında Muhammed'i almak için geleceği konusunda beni uyardı. O zaman kaçmaya karar verdik."

KAÇAKÇIYA NİKAH YÜZÜĞÜNÜ VERDİ

İdlib'den kaçış için hiç kimsenin para olmadan yardım etme riskini üstlenmediğini söyleyen Ahmad, sonunda bir kaçakçı bulduğunu ve ona ellerinde tek kalan şey olan, 150 dolarlık değer biçilen nikâh alyansını verdiğini anlattı.

SURİYE KARAKOLUNA ULAŞTIRILDILAR

Böylelikle Ahmad ve ailesi bölgenin kuzeyinden Suriye ordusunun ilk karakoluna ulaştırıldı. Ailenin hikâyesini dinleyen karakol komutanı kendilerinin herhangi bir araçla Halep ya da Hama'ya kadar ulaştırılması için talimat verdi ve kendilerine 10 dolar yemek parası verdi.

Sputnik aracılığıyla "En korkutucu şey, eğer teröristlerle yakın zamanda baş edilmezse çocuklarımızı bir daha asla göremeyecek olmamız'' feryadını duyuran Ahmad, ''Şimdi akrabalarımızın bulunuyor olması gereken Halep'e dönmemiz gerekiyor. Orada küçük oğlumuz da güvende olacak ve eminim ki bir iş de bulabileceğiz" dedi.