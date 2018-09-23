İsrail, İl-20 uçağının düşürülmesine rağmen Suriye'deki eylemlerini sürdürecek

İsrail'de yayın yapan bir radyoyaya konuşan Liberman "Her zaman sorumlu ve dikkatlice ayrıca başka şansımız olmadığı zamanlarda hareket ettik. Bizim açımızdan hiçbir şey değişmedi, değişmeyecek de. Politikamız bu" dedi.

Suriye'nin İran için bir üs haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirten Liberman, "Bu yönde hareket etmeye devam edeceğiz. Bunun için her türlü imkân ve olanağımız var" ifadesini kullandı.

Liberman, İsrail ordusunun 2015'ten beri Rusya ile kazaları önlemek için olan anlaşmalar doğrultusunda hareket ettiklerini ileri sürdü.

İsrail uçakları Suriye'de Rus İl-20 uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline getirip içindeki 15 mürettebatla birlikte düşmesine neden olmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise İsrail'in Suriye'de kazaları önlemeye yönelik anlaşmaları ihlal ettiğini, uçaklarının bulundukları nokta hakkında yanlış bilgi verdiği açıklamasını yaptı.