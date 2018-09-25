İsrail uçaklarının Suriye'de Rus İl-20 uçağının düşmesine neden olmasının ardından Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri konuşlandırma kararı sonrası İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye'de 'İran'a karşı operasyonlara' devam edeceklerini söyledi. Netanyahu "Rus ordusuyla Suriye'de askeri koordinasyonu sürdüreceğiz" dedi.

© AFP 2018 / THOMAS COEX ‘Hem İsrail hem de Batılı devletlerin eli Suriye'de daha fazla daralacak'

İsrail Başbakanı Netanayahu 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Görüşmeleri'ne katılmak için ABD'nin New York kentine yapacağı seyahatten önce gazetecilere konuştu.

'İRAN'IN SURİYE'DEKİ ASKERİ TAHKİMATINI ÖNLEMEK İÇİN HAREKETE GEÇMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

İsrail Başbakanı "İran'ın Suriye'deki askeri tahkimatını önlemek için harekete geçmeyi ve İsrail ordusu (IDF) ile Rus ordusu arasındaki askeri koordinasyonu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'PUTİN'LE HEYETLERİN KONUYU ELE ALMASI KONUSUNDA ANLAŞTIM'

Netanyahu ayrıca Suriye'deki koordinasyonu ele almak üzere iki ülkenin askeri heyetlerinin yakında görüşmesi konusunda dün telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le mutabık kaldıklarını da söyledi.

İsrail Başbakanı "Bu çalışma gruplarının bu amaca (Suriye'deki koordinasyon) ulaşmak için yakın zamanda görüşmesi hususunda Rusya Devlet Başkanı Putin'le anlaşmaya vardım" ifadelerini kullandı.

Daha önce İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman da İl-20 uçağı faciasına rağmen Suriye'de İran'ın askeri güçlerine karşı operasyonlarına devam edeceklerini söylemişti.

İl-20 uçağının Suriye hava savunma unsurlarınca yanlışlıkla düşürülmesini 'trajik' olarak niteleyen Netanyahu "Son 3 yıldır İsrail, Suriye'de İran'ın askeri tahkimatını ve ölümcül silahların İran tarafından Lübnan Hizbullah'ına transferi girişimlerini önlemekte büyük oranda başarılı oldu" dedi.

Hmyemim Üssü yakınlarında düşen uçaktaki 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki hedeflere saldırı yapan İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye hava savunmasının Rus uçağını düşürmesine neden oduğunu açıklamıştı.

Olayın ardından Moskova benzer 'kötü niyetli eylemleri' engellemek amacıyla Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri konuşlandırma kararı almıştı. Daha önce Rusya bölgedeki tansiyonun büyümesini önlemek için bu adımdan kaçınıyordu.