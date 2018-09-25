Netanyahu: Rus ordusuyla Suriye'de askeri koordinasyonu sürdüreceğiz

'İRAN'IN SURİYE'DEKİ ASKERİ TAHKİMATINI ÖNLEMEK İÇİN HAREKETE GEÇMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'
İsrail Başbakanı "İran'ın Suriye'deki askeri tahkimatını önlemek için harekete geçmeyi ve İsrail ordusu (IDF) ile Rus ordusu arasındaki askeri koordinasyonu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
'PUTİN'LE HEYETLERİN KONUYU ELE ALMASI KONUSUNDA ANLAŞTIM'
Netanyahu ayrıca Suriye'deki koordinasyonu ele almak üzere iki ülkenin askeri heyetlerinin yakında görüşmesi konusunda dün telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le mutabık kaldıklarını da söyledi.
İsrail Başbakanı "Bu çalışma gruplarının bu amaca (Suriye'deki koordinasyon) ulaşmak için yakın zamanda görüşmesi hususunda Rusya Devlet Başkanı Putin'le anlaşmaya vardım" ifadelerini kullandı.
Daha önce İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman da İl-20 uçağı faciasına rağmen Suriye'de İran'ın askeri güçlerine karşı operasyonlarına devam edeceklerini söylemişti.
Hmyemim Üssü yakınlarında düşen uçaktaki 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki hedeflere saldırı yapan İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye hava savunmasının Rus uçağını düşürmesine neden oduğunu açıklamıştı.
Olayın ardından Moskova benzer 'kötü niyetli eylemleri' engellemek amacıyla Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri konuşlandırma kararı almıştı. Daha önce Rusya bölgedeki tansiyonun büyümesini önlemek için bu adımdan kaçınıyordu.
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