İran: Trump ucuz petrol istiyorsa Ortadoğu'ya müdahaleden vazgeçmeli

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Tüm dünyayı İran'ı tecrit etmeye çağırıyoruz

İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Zanganeh "Bay Trump ciddi olarak İran'ın petrol ihracatını düşürmek istiyor aynı zamanda da petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyor. Bu ikisi birikte gerçekleşemez" dedi.

'PETROL FİYATLARININ SON DÖNEMDEKİ YÜKSELİŞİNİN SEBEBİ OPEC DEĞİL TRUMP'

Zanganeh sözlerini "Eğer o (Trump) petrol fiyatlarının yükselmemesini ve pazarıon istikrarsızlaşmasını istiyorsa Ortadoğu'ya yönelik haksız ve zarar verici müdahalesini durdurmalı ve İran petrolünün üretimi ve ihracatı önünde bir engel olmayı bırakmalı" diye sürdürdü.

Petrol fiyatlarının son dönemdeki yükselişinin sebebinin OPEC değil Trump olduğunu söyleyen İranlı bakan " Trump kendi yarattığı ve neden olduğu petrol fiyatlarının yükselişi ve pazardaki karışıklıktan OPEC'i suçluyor" dedi

Trump dün 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada OPEC'e piyasaya daha fazla petrol yollamaları ve fiyatları yükseltmeyi durdurmaları çağrısını yinelemişti. Trump ayrıca 'kaos, yıkım ve ölüm tohumları ekmekle' suçladığı İran'ın tüm ülkeler tarafından izole edilmesi çağrısını yapmış ve Tahran'a ek yaptırımlar uygulayacaklarını duyurmuştu.

3 yıl önce İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan imzasını çeken ABD 4 Kasım'da OPEC'in en büyük 3. petrol ihraç eden üyesi olan İran'ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımları hayata sokmaya hazırlanıyor.

İran'ın petrol tedarikkinde beklenen bu kayıp son günlerde petrol fiyatının artışındaki ana nedenlerden birisi.