Şiraz'ın orta yerindeki dev panodan İsrail askerleri çıktı

BBC Türkçe'nin haberine göre bunların İsrail askeri olduğu, hatta orijinal fotoğrafta bir de kadın askerin bulunduğu ortaya çıkarıldı.
1979 İslam Devrimi'nden beri İran yönetimi, İsrail'i tanımadığı gibi, 'Müslüman ve Filistin topraklarının işgalcisi' diye nitelediği İsrail'in var olma hakkını da reddediyor.
İlk kez dün panonun fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
پس از انتشار خبر استفاده تامل برانگیز از تصویر سربازان اسرائیلی در بیلبورد هفته دفاع مقدس در شیراز، این بیلبورد شبانه پایین کشیده شد. pic.twitter.com/B932M6sPKa— اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) 27 Eylül 2018
@mhrezaa adlı bir Twitter kullanıcısı 'şehitlere minnet' konulu bir şiirin yer aldığı panoya "Kutsal Savunma Haftası'nda billboardu görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü. M16'lar, silahların askıları ve omuzlarındaki kepler; tüm bunlar Siyonistlere ait. Bu ne aptalca bir şey?" tepkisini gösterdi.
İran medyasına göre, Şiraz Yerel Yönetim Konseyi Başkanı Seyyed Ahmad Dastgheyb, panoyla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. Yerel Yönetim Konseyi Başkanı, "Fotoğrafın gaspçı Siyonist rejimin askerlerine ait olduğu teyit edilirse sorumlular en sert şekilde cezalandırılacak" dedi.
İran cumartesi günü Ahvaz kentinde askeri geçit törenine düzenlenen ve 25 can alıp 60 kişiyi yaralayan saldırıyla ilgili ABD, Suudi Arabistan'ın yansıra İsrail'i de suçlamıştı.
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