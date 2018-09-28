'Şam sadece S-300 değil, S-400 de bekliyor'

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam’ın Rusya’dan sadece S-300 değil, bir üst nesil olan S-400 hava savunma sistemlerini de beklediğini belirtti.

© REUTERS / Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. Suriyeli general: S-300'ün yanısıra çok sayıda iyileşme olacak

Bir gazetecinin, "Rusya'nın sağlayacağı S-300 hava savunma sistemlerinin Suriye hava sahasını tamamen koruyacağını bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Muallim, "Evet" dedi.

Suriyeli bakan gülümseyerek şunu ekledi: "Ayrıca S-400'ü de sabırsızlıkla bekliyoruz".

Muallim, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun açıklamasına göre bu sistemleri iki hafta içinde alacağız" diye ekledi.

Ayrıca İdlib bölgesi sakinlerinden bilgi aldıklarını dile getiren Muallim, "Onlarla sürekli temasımız var. Onlar bize, İdlib'e Suriye hükümetinin dönmesini istediklerini söylüyor. Bu onların umudu" ifadelerini kullandı.