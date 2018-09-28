'Şam sadece S-300 değil, S-400 de bekliyor'

Bir gazetecinin, "Rusya'nın sağlayacağı S-300 hava savunma sistemlerinin Suriye hava sahasını tamamen koruyacağını bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Muallim, "Evet" dedi.
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Suriyeli bakan gülümseyerek şunu ekledi: "Ayrıca S-400'ü de sabırsızlıkla bekliyoruz".
Muallim, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun açıklamasına göre bu sistemleri iki hafta içinde alacağız" diye ekledi.
Ayrıca İdlib bölgesi sakinlerinden bilgi aldıklarını dile getiren Muallim, "Onlarla sürekli temasımız var. Onlar bize, İdlib'e Suriye hükümetinin dönmesini istediklerini söylüyor. Bu onların umudu" ifadelerini kullandı.
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