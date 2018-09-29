Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: ABD öncülüğündeki koalisyon, teröristlere doğrudan askeri destek verdi

© REUTERS / Eduardo Munoz Suriye Dışişleri: ABD, Fransa ve Türk askerleri Suriye topraklarını terk etmeli

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, New York'taki BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'deki teröristlere doğrudan askeri destek verdi. Suriye’de ortaya çıkan oluşumları, Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle uluslararası koalisyon kurdu. Koalisyonun amacının kaos, ölüm ve yıkım getiren terörist grupların hedefleriyle tam olarak örtüşüyor” ifadelerini kullandı.

Koalisyonun, Rakka ve diğer şehirlerin altyapısını tamamen yok ettiğini belirten Muallim, "Çocuk ve kadınlar da dahil olmak üzere toplu katliamlar gerçekleştirerek sivilleri katletti" dedi.

Koalisyonun savaş suçu işlediğini kaydeden Muallim, Şam'ın kimyasal silah kullandığı iddialarının, Suriye'ye yönelik saldırıları meşrulaştırma amaçlı olduğunu söyledi.