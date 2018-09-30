Suriye Anayasa Komisyonu 'küçük grup' yüzünden çalışmalara başlamadı

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Rus Dışişleri: Suriye anayasa komitesi kurma sürecini baltalamaya çalışıyorlar

Velid Muallim, "De Mistura tarafsız değil. Eğer tarafsız olsaydı, zaten Anayasa Komisyonunu çalışmalarına başlamış olurdu. Nedeni mi? De Mistura'nın çalışmasını olumsuz yönde etkileyen uluslararası küçük grubun varlığıdır" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'YE KARŞI KOMPLONUN PARÇASI OLAN ÜLKELER'

Muaalim, Şam'ın Soçi ve Astana kararlarını yerine getirdiğini ifade ederek şunları söyledi: "Eğer açıkça sormak gerekirse, bu küçük uluslararası grup nedir? Suriye'ye karşı bir komplonun parçası olan ve bu tutumlarını devam ettiren ülkelerden oluşuyor. ABD, İngiltere, Fransa'dan oluşur. Suriye'nin birçok bölgesinde faaliyet gösteren teröristlerin elinde olan tüm silahlar, bu ülkelerin askeri endüstrisi tarafından üretildi. Ürdün, Suudi Arabistan ve Mısır da bunlarla beraber."

Bu gruptaki ilk sözün ABD ve onun Batı müttefiklerine ait olduğunu kaydeden Suriye Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: " Suriye'ye karşı komploya uzun yıllar katılanlar Suriye halkının çıkarlarını düşünür mü? Bundan şüphe duyuyorum".