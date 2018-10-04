Suriye, demiryollarını Türkiye ve Irak sınırlarına kadar uzatacak

Suriye Demiryolları Şam Departman Başkanı Ridvan Tikriti, ülkedeki demiryolu ulaşımını canlandırma planı çerçevesinde demiryollarının Türkiye ve Irak sınırlarına kadar uzatmayı planladıklarını söyledi.

© AFP 2018 / LOUAI BESHARA Suriye: Türkiye'ye uzanan demiryolu hattı inşa edebiliriz

Sputnik'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tikriti, Suriye yönetiminin ayrıca Avrupa'dan Körfez ülkelerine kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla Şam'dan Ürdün sınırına kadar bir demiryolu inşa etmeyi planladığını kaydetti.

Tikriti, "Suriye Demiryolları'nın hedefi, ülkedeki eyaletlerin arasındaki ulaşımın canlanması ve ayrıca demiryolu güzergâhlarının Irak ve ileriye dönük olarak Türkiye sınırlarına kadar getirilerek komşu ülkelere bağlanması" dedi ve şöyle devam etti:

"Ayrıca Avrupa'dan Türkiye, Suriye ve Ürdün üzerinden Basra Körfezi'ne kadar ‘Kuzey-Güney' güzergâhının sağlanması için Şam'dan Ürdün sınırına kadar yeni bir kol inşaatı planlanıyor."

Yeni kolun inşaatının başlangıcı için net bir tarih vermeyen Tikriti, Rus şirketlerin vagon tedariki de dâhil olmak üzere Suriye'deki demiryollarını yenileme sürecinde ‘muhakkak' yer alacaklarını ifade etti.