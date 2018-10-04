Suriye, demiryollarını Türkiye ve Irak sınırlarına kadar uzatacak

Tikriti, "Suriye Demiryolları'nın hedefi, ülkedeki eyaletlerin arasındaki ulaşımın canlanması ve ayrıca demiryolu güzergâhlarının Irak ve ileriye dönük olarak Türkiye sınırlarına kadar getirilerek komşu ülkelere bağlanması" dedi ve şöyle devam etti:
"Ayrıca Avrupa'dan Türkiye, Suriye ve Ürdün üzerinden Basra Körfezi'ne kadar ‘Kuzey-Güney' güzergâhının sağlanması için Şam'dan Ürdün sınırına kadar yeni bir kol inşaatı planlanıyor."
Yeni kolun inşaatının başlangıcı için net bir tarih vermeyen Tikriti, Rus şirketlerin vagon tedariki de dâhil olmak üzere Suriye'deki demiryollarını yenileme sürecinde ‘muhakkak' yer alacaklarını ifade etti.
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