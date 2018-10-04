Kayıt
04:06 04 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Berhem Salih

    ‘Irak Cumhurbaşkanı’nın güvenlik sorununu çözmesi gerekecek’

    © AFP 2018 /
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Irak halkının elinde çok sayıda kayıt dışı silahın bulunduğuna dikkat çeken Iraklı güvenlik uzmanı Ahmed el-Şarifi, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı ve hükümetinin güvenlik durumunu istikrara kavuşturmak için çok çaba harcaması gerektiğini vurguladı.

    Eksen
    ‘Irak’ın yeni başbakanı İran’a çok yakın bir isim’
    Sputnik'e konuşan Iraklı güvenlik uzmanı Ahmed el-Şarifi, Birleşmiş Milletler'in (BM) raporuna göre sadece geçen eylülde Irak'ta terör eylemleri ya da silahlı çatışma sonucu 75 sivilin öldüğüne, 179 sivilin de yaralandığına, rapora girmeyen verilere göreyse 71 güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

    El-Şarifi, ölüm ve yaralanmaların başlıca nedeni olarak ülke geneline yayılan ve herhangi bir ihtilafta kullanılan kayıt dışı silahları gösterdi, ikinci bir nedeninse siyasi baskı yapmak için kullanılan silahlı örgütler olduğunu söyledi. Iraklı uzman, yeni Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin ülkedeki güvenlik durumunu istikrara kavuşturmak için çok çaba harcaması gerektiğini vurguladı.

    "Ülkede, sivil halk ve güvenlik güçleri arasında bunca ölüme neden olacak bir savaş yok. Sivil halkın elinde hükümetin kontrol edemediği çok sayıda silah bulunuyor. Bazen farklı silahlı grupların arasında meydana gelen çatışmalarda hala teröristlerin yöntemlerinin kullanıldığını görüyoruz. Maalesef, ülkedeki güvenlik durumu endişe verici" diyen el-Şarifi, sözlerine şöyle devam etti:

    "Kısa süre önce teröristlerden kurtarılan bölgelerdeki durum özellikle çok ağır. Söz konusu bölgelerde devlet kurumları henüz tam anlamıyla çalışmaya başlamadı. Yerli kabileler ve etkili aşiretler arasında bir iktidar çatışması yaşanıyor. Yasalarla durdurulması mümkün olmayan kan davaları söz konusu".

    Yeni Irak hükümetinin üçüncü devletler, örneğin ABD ve İran arasında yaşanan çatışmalara girmekten kaçınmasının çok önemli olduğunu söyleyen el-Şarifi, aksi halde ülkedeki durumun asla düzen ve istikrara kavuşamayacağının altını çizdi.

    Etiketler:
    Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Birleşmiş Milletler (BM), Berhem Salih, Irak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mustafa Dedeoğlu
    Türk fotoğraf sanatçısı Dedeoğlu'ndan Rusya'da İstanbul sergisi
    Karikatür
    Rusya, Suriye'ye S-300 teslimatını tamamladı
    Yeryüzünde Cehennem
    Küçük Yunan adası Midilli, nasıl göç krizinin merkezine dönüştü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet