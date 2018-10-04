‘Irak Cumhurbaşkanı’nın güvenlik sorununu çözmesi gerekecek’

El-Şarifi, ölüm ve yaralanmaların başlıca nedeni olarak ülke geneline yayılan ve herhangi bir ihtilafta kullanılan kayıt dışı silahları gösterdi, ikinci bir nedeninse siyasi baskı yapmak için kullanılan silahlı örgütler olduğunu söyledi. Iraklı uzman, yeni Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin ülkedeki güvenlik durumunu istikrara kavuşturmak için çok çaba harcaması gerektiğini vurguladı.
"Ülkede, sivil halk ve güvenlik güçleri arasında bunca ölüme neden olacak bir savaş yok. Sivil halkın elinde hükümetin kontrol edemediği çok sayıda silah bulunuyor. Bazen farklı silahlı grupların arasında meydana gelen çatışmalarda hala teröristlerin yöntemlerinin kullanıldığını görüyoruz. Maalesef, ülkedeki güvenlik durumu endişe verici" diyen el-Şarifi, sözlerine şöyle devam etti:
"Kısa süre önce teröristlerden kurtarılan bölgelerdeki durum özellikle çok ağır. Söz konusu bölgelerde devlet kurumları henüz tam anlamıyla çalışmaya başlamadı. Yerli kabileler ve etkili aşiretler arasında bir iktidar çatışması yaşanıyor. Yasalarla durdurulması mümkün olmayan kan davaları söz konusu".
Yeni Irak hükümetinin üçüncü devletler, örneğin ABD ve İran arasında yaşanan çatışmalara girmekten kaçınmasının çok önemli olduğunu söyleyen el-Şarifi, aksi halde ülkedeki durumun asla düzen ve istikrara kavuşamayacağının altını çizdi.
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