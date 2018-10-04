‘Irak Cumhurbaşkanı’nın güvenlik sorununu çözmesi gerekecek’

Irak halkının elinde çok sayıda kayıt dışı silahın bulunduğuna dikkat çeken Iraklı güvenlik uzmanı Ahmed el-Şarifi, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı ve hükümetinin güvenlik durumunu istikrara kavuşturmak için çok çaba harcaması gerektiğini vurguladı.

Sputnik'e konuşan Iraklı güvenlik uzmanı Ahmed el-Şarifi, Birleşmiş Milletler'in (BM) raporuna göre sadece geçen eylülde Irak'ta terör eylemleri ya da silahlı çatışma sonucu 75 sivilin öldüğüne, 179 sivilin de yaralandığına, rapora girmeyen verilere göreyse 71 güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

El-Şarifi, ölüm ve yaralanmaların başlıca nedeni olarak ülke geneline yayılan ve herhangi bir ihtilafta kullanılan kayıt dışı silahları gösterdi, ikinci bir nedeninse siyasi baskı yapmak için kullanılan silahlı örgütler olduğunu söyledi. Iraklı uzman, yeni Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin ülkedeki güvenlik durumunu istikrara kavuşturmak için çok çaba harcaması gerektiğini vurguladı.

"Ülkede, sivil halk ve güvenlik güçleri arasında bunca ölüme neden olacak bir savaş yok. Sivil halkın elinde hükümetin kontrol edemediği çok sayıda silah bulunuyor. Bazen farklı silahlı grupların arasında meydana gelen çatışmalarda hala teröristlerin yöntemlerinin kullanıldığını görüyoruz. Maalesef, ülkedeki güvenlik durumu endişe verici" diyen el-Şarifi, sözlerine şöyle devam etti:

"Kısa süre önce teröristlerden kurtarılan bölgelerdeki durum özellikle çok ağır. Söz konusu bölgelerde devlet kurumları henüz tam anlamıyla çalışmaya başlamadı. Yerli kabileler ve etkili aşiretler arasında bir iktidar çatışması yaşanıyor. Yasalarla durdurulması mümkün olmayan kan davaları söz konusu".

Yeni Irak hükümetinin üçüncü devletler, örneğin ABD ve İran arasında yaşanan çatışmalara girmekten kaçınmasının çok önemli olduğunu söyleyen el-Şarifi, aksi halde ülkedeki durumun asla düzen ve istikrara kavuşamayacağının altını çizdi.