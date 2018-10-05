Verşinin: Dörtlü zirve üzerinde çalışılıyor

Sputnik’e konuşan Verşinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Eylül’de İstanbul’da yapılacağını söylediği ancak gerçekleştirilmeyen dörtlü zirve hakkındaki gelişmelerden söz etti.
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Verşinin "Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya arasında üst düzey ve başka düzeylerde temaslar gerçekleştirilmesi yönünde girişim var. İstanbul’da devlet başkanları dış politika danışmanları arasında böyle temaslar gerçekleşti. Konu üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu ciddi bir format, hem bölgesel hem de önde elen Avrupa ülkeleri var. Konu üzerinde çalışılması gerek çünkü bu zirve meyve verebilir" dedi.
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