'Koalisyon, Deyr ez Zor'daki IŞİD militanlarını helikopterlerle tahliye etti'

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın yerel halk ve medyadan kaynaklara dayandırdığı haberine göre koalisyona ait helikopterler, Deyr ez Zor'un el Şaafa köyündeki farklı milletlerden IŞİD militanlarını kentin güneydoğusuna tahliye etti.
SANA, eylül sonunda yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde koalisyon güçlerinin, IŞİD liderlerini nakletmek için El Muraşida köyünde bir hava indirme operasyonu gerçekleştirdiğini yazmıştı.
Aralık 2017'de Suriye medyası, koalisyonun Suriye hükümet güçlerinin ilerlediği bölgelerden militanların çıkmasına yardım ettiğini, özellikle Deyr ez Zor'un kuzey bölgelerindeki terör yanlılarının tahliye edildiğini yazmıştı. SANA ajansının haberinde göre kentten kaçan militanlar, Washington'un desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) birliklerine katılmıştı.
Kasım 2017'deyse Sputnik'e konuşan Mayadin kentinin sakinleri, kenti kurtarma operasyonu başlamadan önce Amerikan helikopterlerinin IŞİD'in yabancı uyruklu komutanlarını tahliye ettiğini aktarmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)