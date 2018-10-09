Kaşıkçı'nın Washington'dan İstanbul'a yönlendirilmesi tuzak mıydı?

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü iddia edilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, boşanma belgeleri için gittiği Washington Büyükelçiliği'nden İstanbul'a yönlendirilerek tuzağa düşürüldüğü iddia edildi.

© REUTERS / Osman Orsal Selman'ı yere göğe koyamayan ABD medyası ve siyaseti, şimdi Kaşıkçı için feryat ediyor

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı (MbS) eleştirmesinin ardından ABD'ye gitmek zorunda kalan ve Washington Post gazetesine köşe yazan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'a niye geldiği sorgulanıyor.

WASHINGTON'DA BİLE KORKUYORDU

NBC News'a konuşan Kaşıkçı'nın arkadaşları, Suudi gazetecinin Washington'da korku içinde yaşadığını, Suudi Büyükelçiliğine giriş çıkışta arkadaşlarına SMS attığını söyledi.

Bir kadın arkadaşı, Kaşıkçı'nın Suudi diplomatik temsilciliklerine girmekten Washington'da bile korktuğunu aktardı.

BOŞANMA BELGELERİNİN PEŞİNDE

© AFP 2018 / Ozan Köse Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan 'Kaşıkçı konsolosluk binasında öldürüldü' iddialarına yanıt NBC News, durumu bilen dört kişiye dayanarak, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Kaşıkçı'nın Türkiye vatandaşı nişanlısıyla evlenebilmek için ihtiyacı olan boşanma belgelerini almaya çalıştığını kaydetti.

WASHINGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ, İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞUNA YÖNLENDİRDİ

Buna göre Kaşıkçı, gerekli belgeleri ilkin Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinden elde etmeye çalıştı, ama oradan İstanbul Başkonsolosluğu'na yönlendirildi.

NİŞANLISI TUZAKTAN ŞÜPHELENDİ © AFP 2018 / Ozan Köse 'Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı parçalayıp 15 kişiye taşıttılar' iddiası

Suudi arkadaşının bir arkadaşına göre bu yönlendirme, nişanlısını Kaşıkçı'nın bir tuzağa çekildiğine dair endişeye sevk etti.

İki kaynağa göre İstanbul Başkonsolosluğu'na ilk gittiğinde ertesi gün geri gelmesi için randevu verildi. 2 Ekim'de tekrar başkonsolosluğa gittiğinde de ortadan kayboldu.

Diğer muhalifler, geçmişte Suudi Arabistan'ın en güçlü figürlerine çok yakın olan Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının, Suudi kraliyetinde siyasi krizin daha da derinleştiğini gösterdiği değerlendirmesini yaptı.

KAŞIKÇI'NIN ÇAĞRILDIĞI GÜN İKİ UÇAKLA GELİVEREN SUUDİ YETKİLİLER

Emniyet'in haftasonunda AA'ya yaptığı açıklamada, "Evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) başkonsolosluktan çıkmadığı tespit edildi" denilerek eklenmişti:

"Ayrıca bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi."

KONSOLOSLUK KAMERALARI KAYIT YAPMADI

Daha sonra Reuters muhabirlerine başkonsolosluk binasını gezdiren Suudi Başkonsolos Muhammed Uteybi, binada kameraların bulunduğunu, ama o gün kayıt yapmadığını, dolayısıyla Kaşıkçı'nın giriş-çıkışına ve içerde ne yaptığına dair ellerinde görüntü olmadığını söylemişti.

DHA: KAŞIKÇI'NIN KAYBOLDUĞU GÜN TÜRK ÇALIŞANLARA İZİN VERİLDİ

Bütün bu şüpheli durumlara bir yenisi eklendi. DHA, 'Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün başkonsolosluktaki Türk çalışanlara izin verildiği' iddiasını aktardı. Buna göre Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girdikten sonra kaybolduğu 2 Ekim salı günü başkonsolosluktaki 28 Türk çalışana diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildi.

Bundan iki gün sonra ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldı.

Yanısıra başkonsolosluk binası içinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçen hafta değiştirildiği ileri sürüldü.