İran Meclis Başkanı Laricani: İsrail, Suriye’deki S-300’leri vuracak yetenekte değil

Daha önce İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tsahi Hanegbi'nin, Suriye'ye S-300 sevkiyatının, İsrail'in envanterindeki ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının etkinliğini etkilemeyeceğini söylediği bildirilmişti.
İran Meclis Başkanı Laricani, İsrail’in Suriye’deki S-300 hava savunma füze sistemlerini vuracak yetenekte olmadığını belirtti.
Daha önce İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tsahi Hanegbi'nin, Suriye'ye S-300 sevkiyatının, İsrail'in envanterindeki ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının etkinliğini etkilemeyeceğini söylediği bildirilmişti.
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