Nusra'dan Rusya-Türkiye anlaşmasına meyletme sinyali

'GÖRÜŞ ALIŞVERİŞLERİ SONRASI'
Reuters'e göre HTŞ, görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunmaya zaman ayırmasının ardından kararını verdiğini duyurdu.
Rusya ile Türkiye liderlerinin Soçi'de vardığı İdlib mutabakatının belli maddelerini kabul etmediğini belirten HTŞ, diğer yandan kontrol ettiği bölgede sivillerin güvenliğini sağlayacağını söyledi.
'ÇABALARINIZA DEĞER VERİYORUZ'
İdlib'i 'kurtarılmış bölge' diye niteleyip korunması çabalarını takdir ettiğini belirten HTŞ "Kurtarılmış bölgeyi korumak ve işgal edilerek katliamlar düzenlenmesini engellemek için içerde ve dışarda uğraşanların çabalarına değer veriyoruz" dedi.
'CİHADI VE SİLAHI BIRAKMAYIZ'
"Ama aynı zamanda Rus işgalcinin numaralarına ve niyetlerine karşı uyarıyoruz da…" diye ekleyen Kaide kolu, cihadı ve silahlarını bırakmayacağının altını çizdi.
Kendilerine yardıma gelmiş yabancı savaşçıları asla unutmayacaklarını dile getiren HTŞ, Türkiye dahil pek çok ülkenin terör örgütleri listesinde bulunuyor.
Soçi mutabakatına göre, cihatçıların bulunduğu bölgenin 15-20 km içinde oluşturulacak silahsız bölgeden ağır silahların ve cihatçıların çekilmesi gerekiyor.
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