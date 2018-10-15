Nusra'dan Rusya-Türkiye anlaşmasına meyletme sinyali

Kaide kolu Nusra Cehpesi'nin Rusya ile Türkiye liderlerinin Soçi'de vardığı İdlib mutabakatıyla ilgili bazı olumlu ifadeler içeren açıklama yayımladığı belirtildi. Ancak Nusra, silahlarını bırakmayacağında ısrar etti.

Suriye'de cihatçıların elinde kalan son vilayet olan İdlib'in büyük bölümünü kontrol eden Nusra'nın aldığı son şekil ve isim olan Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) İdlib'de silahsız bölge oluşturulması mühletinin bugün dolması öncesi açıklama yayımladığı öğrenildi.

'GÖRÜŞ ALIŞVERİŞLERİ SONRASI'

Reuters'e göre HTŞ, görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunmaya zaman ayırmasının ardından kararını verdiğini duyurdu.

Rusya ile Türkiye liderlerinin Soçi'de vardığı İdlib mutabakatının belli maddelerini kabul etmediğini belirten HTŞ, diğer yandan kontrol ettiği bölgede sivillerin güvenliğini sağlayacağını söyledi.

'ÇABALARINIZA DEĞER VERİYORUZ'

İdlib'i 'kurtarılmış bölge' diye niteleyip korunması çabalarını takdir ettiğini belirten HTŞ "Kurtarılmış bölgeyi korumak ve işgal edilerek katliamlar düzenlenmesini engellemek için içerde ve dışarda uğraşanların çabalarına değer veriyoruz" dedi.

'CİHADI VE SİLAHI BIRAKMAYIZ' © AA / Abdurrahman Sayid Bab el Hava Sınır Kapısı'ndan geçen yardım konvoylarından alınan para, Kaide'ye gidiyor

"Ama aynı zamanda Rus işgalcinin numaralarına ve niyetlerine karşı uyarıyoruz da…" diye ekleyen Kaide kolu, cihadı ve silahlarını bırakmayacağının altını çizdi.

Kendilerine yardıma gelmiş yabancı savaşçıları asla unutmayacaklarını dile getiren HTŞ, Türkiye dahil pek çok ülkenin terör örgütleri listesinde bulunuyor.

Soçi mutabakatına göre, cihatçıların bulunduğu bölgenin 15-20 km içinde oluşturulacak silahsız bölgeden ağır silahların ve cihatçıların çekilmesi gerekiyor.