Irak'ta içme suyu krizi büyüyor: Zehirlenenlerin sayısı 111 bine ulaştı

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde gerçekleşen zehirlenme olaylarında, okulların açılmasıyla birlikte birçok sayıda öğrencinin de zehirlendiğini belirten yetkililer, merkez ve yerel hükümeti bu konuda ciddi adımlar atmaya çağırdı.

Açıklamada, söz konusu krizin aylardır devam etmesine rağmen henüz çözüm üretilmediğine dikkat çekilirken, bazı semtlere ulaşan suların kanalizasyon suyu gibi olduğunu söyledi.

Aylardır sağlıklı içme suyunun bulunamaması, elektrik kesintileri ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği nedeniyle şiddetli gösterilere sahne olan Basra kentinde meydana gelen protesto gösterilerinde yaklaşık 30 kişi hayatını kaybederken 700'den fazla kişi de yaralandı.

İnsan hakları örgütleri kentte on binlerce kişinin kirli içme suyu nedeniyle zehirlendiği ileri sürerken, Irak Sağlık Bakanlığı zehirlenme vakasının geçen aya göre büyük ölçüde azaldığını iddia ediyor.