Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Federalleşme söz konusu değil

Iraklı mevkidaşı İbrahim Cafaei ile ortak basın toplantısında konuşan Muallim, Fırat'ın doğusundaki Kürtlerin Suriye'yi federalleştirme teklifiyle ilgili soruya yanıt olarak şunu dedi: "Suriye anayasasını okudunuz mu? Anayasada federalleşmeyle ilgili bir şeyler var mı? Bu teklif, anayasaya aykırı ve biz devlet olarak Suriye anayasasına saygı duyuyoruz ve onu ihlal edemeyiz".

Kürtlerin gelecekleriyle ilgili kararı kendilerinin vermesi gerektiğini kaydeden Muallim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kürtler, ABD'nin desteğine mi güvenmeye mi devam edeceğine yoksa önce büyük devletlerle ittifak olup sonra o ülkelerin aniden onları terk ettiği on yıllardan ders çıkardıklarına karar vermeli. Geleceklerinin nasıl olduğuna onların kendileri karar vermeli".

"Eğer onlar ABD'nin desteğine güvenmeye devam edeceklerse bizimle her türlü görüşme zaman kaybıdır" diye kaydeden Suriyeli bakan, Kürtlerin Şam'ın kontrolü altına dönmek istemesi durumunda görüşmelerin başarılı olacağını söyledi.