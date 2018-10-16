'Türkiye, İdlib'deki bazı terör örgütlerini bölmeyi başardı'

Rus-Türk silahsızlandırılmış bölge anlaşmasını tanımayıp Suriye'nin İdlib kentinde kalmaya devam eden militanlara nokta atışı atımlar yapılabileceğini söyleyen Rus uzman Suponina, Türkiye'nin İdlib'deki bazı terör örgütlerini bölmeyi başardığını ifade etti.

© REUTERS / Khalil Ashawi/File Photo İdlib'de silah bırakmayan dört cihatçı örgüt, Suriye ordusuna saldırmak için operasyon odası kurdu

İdlib'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu uzmanı Yelena Suponina, "Bence militanlara nokta atışı atımlar düzenleme ihtimali şu anda çok yüksek. Bazı terör örgütlerinin militanları İdlib'de kalmaya devam ediyor. Özellikle, bu kentteki militanların omurgasını El Nusra oluşturuyor. Sivillere, Rusların ve Suriyelilerin mevzilerine yönelik bir tehdit oluşması halinde, nokta atışı atımlar yapılması gerekecek" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YAPMASI GEREKEN DAHA ÇOK ŞEY VAR'

Türkiye'nin terör örgütlerinin muharebe gücünü azaltmaya katkı sunmayı başardığını kaydeden Rus uzman, "Maalesef bazı silahlı gruplar silahsızlandırılmış bölge kapsamındaki bazı noktalardan çekilmeyi reddediyor. Türkiye'nin yapması gereken daha çok şey var. Üstelik Ankara, şimdiye dek büyük bir iş çıkardı ve bazı örgütleri bölmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Sergey Guneev Peskov: Rus-Türk İdlib anlaşması uygulanmaya devam ediyor

Bugün itibarıyla onlarca militanın Heyet Tahrir el Şam'dan (HTŞ) ayrıldığına ve Suriye hükümetiyle diyaloğa hazır olduğuna da dikkat çeken Suponina, bir dizi grubu bünyesinde barındıran Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki anlaşmadan memnun olduğunu anımsattı.