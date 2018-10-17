'Suudi Arabistan Başkonsolosu Uteybi görevden alındı' haberi yalanlandı

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan merkezli Sabq gazetesine dayandırarak abonelerine geçtiği Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin görevden alındığı ve soruşturulacağı yönündeki haberi geri çekti. Ajans Sabq gazetesinde bu yönde bir haberin yayımlanmadığını duyurdu.

Reuters haber ajansı öğle saatlerinde duyurduğu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin Cemal Kaşıkçı olayından sonra görevden alındığı haberinin geri çekildiğini açıkladı.

Daha önce ajans Suudi Arabistan merkezli çevrimiçi Sabq gazetesine dayandırarak başkonsolosun görevinden alındığını ve konu hakkında yapılan soruşturmaya dahil olacağını duyurmuştu. Haberde başkonsolosun 'ihlaller' nedeniyle görevden alındığı yer alırken bu ihlallerin niteliği konusunda bilgi paylaşılmamıştı.

Ancak Sabq'da yayımlanan düzeltmede Reuters'in Sabq sitesinin görünümünü taklit eden bir internet sitesinde yayımlanan sahte haberi gerçek olarak kabul edip doğrulatmadan duyurduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Uteybi dün 17.00'deki tarifeli uçakla Türkiye'den ayrılmış ve ülkesine dönmüştü.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Yeni Şafak gazetesinin bügnkü haberinde Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin birden çok ses kaydının gazeteye ulaştığı belirtilmişti. Buna göre Kaşıkçı'nın sorgu sırasında önce parmakları koparıldı, ardından kafası kesildi.

Kayıtlara göre, başkonsolos Uteybi "Benim başımı belaya sokayacaksınız" diyerek infazın binanın dışında yapılmasını istedi. Ancak konsolosun aldığı cevap "Arabistan'a geldiğinde yaşamak istiyorsan sus" oldu.