Koalisyon uçağı DSG'yi vurdu, bölge IŞİD kontrolüne geçti

Suriye'de askeri-diplomatik bir kaynak, ABD Hava Kuvvetleri'nin profesyonellikle bağdaşmayan eylemleri yüzünden koalisyona ait iki F-15'in, IŞİD'e yönelik operasyon halindeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) birliğini vurduğunu bildirdi.

Sputnik’e konuşan kaynak, “ABD Hava Kuvvetleri’nin profesyonellikle bağdaşmayan eylemleri yüzünden bugün koalisyona ait iki F-15 savaş uçağı, IŞİD’e saldıran Kürt birliğini bombaladı. 6 Kürt savaşçı öldü, yaklaşık 15 kişi de yaralandı” dedi.

Alınan bilgiye göre, Deyr ez-Zor bölgesinin Hacin yerleşimi yakınlarında, ABD öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle DSG’nin IŞİD’e yönelik başarısız saldırısı devam ediyor.

Kaynak, “Suriye’nin bu bölgesindeki teröristlere karşı mücadelenin imitasyonu 6 aydan uzun bir süredir devam ediyor ve Washington tarafından bu ülkedeki yasadışı varlığını haklı göstermek için kullanılıyor” diye kaydetti.

ABD güçleri ile DSG arasındaki koordinasyon yokluğunun yeni operasyonun başarısızlığı yanında, Kürtlerin kitleler halinde firar etmesine yol açtığını vurgulayan kaynak, operasyonun yürütüldüğü bölgenin IŞİD’in kontrolü altına geçtiğini aktardı.

Kaynak, “Tüm bu yaşananlar, ABD’nin Suriye’deki politikasının başarısız olduğunu gösteriyor. ABD, Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de sorunları çözmüyor, aksine yeni sorunlar yaratıyor” diye konuştu.

‘IŞİD’İN ELİNDEKİ ESİRLER ARASINDA AVRUPALILAR DA VAR’

IŞİD’in 13 Ekim’de El-Bahra yerleşimi yakınındaki mülteci kampına saldırdığını hatırlatan kaynak, “IŞİD’in bu bölgede esir aldıkları arasında, Batı Avrupa ve diğer ülkelerin vatandaşları dahil 750’den fazla kişi bulunuyor” dedi.

IŞİD’in esirleri canlı kalkan kullanarak Fırat’ın doğusunda kendi kurallarını belirlediğini anlatan kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlar, DSG’nin özel kamplarda tuttuğu tüm yandaşlarının derhal serbest bırakılması için Kürtlere ültimatomlar sürüyor ve Fırat’ın doğusunda yeni toprakların kontrollerine teslim edilmesini talep ediyor. Baskı aracı olarak da her gün esirleri kurşuna diziyor”.