Washingon ile Riyad, Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili skandalı frenliyor

Rus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RISI) Direktörü Yelena Suponina, ABD’li ve Suudi yetkililerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi skandalını frenlemeye çalıştıklarını ve ABD’nin Suudi Arabistan’a yaptırım uygulayamasının pek olası görünmediğini söyledi.

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Sputnik'e konuşan RISI Direktörü Yelena Suponina, "ABD ve Suudi Arabistan yetkililerinin bu skandalı frenlemeye çalıştıkları çok açıktır. Suçlular açıklandı, fakat kendi başlarına hareket ettiklerini söylüyorlar. Oysa, bazıları Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın yakın çevresindeki adamlar" değerlendirmesini yaptı.

'KAŞIKÇI İÇİN İLİŞKİLERİ BOZMAYACAKLAR'

Kavga versiyonunun pek ikna edici görünmediğini, fakat bunun resmi açıklama olduğunu ve zamanla kabul göreceğini söyleyen Suponina, "ABD bu şekilde siyaset bilimci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'la ilişkilerini bozmayacağını açıkça belli ediyor" vurgusu yaptı.

'KAVGA ÇIKARACAK, DVÜŞECEK BİRİ DEĞİLDİ'

Kaşıkçıyla daha önce karşılaştığını belirten RISI Direktörü, şu izlenimini aktardı:

"Cemal Kaşıkçı'yla bazı uluslararası etkinliklerde karşılaşma şansına sahip oldum. Kavgacı biri gibi bir etki bırakmadı. Fiziki görünüşü itibariyle bir boksör veya dövüş ustasından ziyade bir entellektüele benziyordu. "

© REUTERS / Osman Orsal AK Parti'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

Ancak kavga versiyonunun esas alınacağını ve bu olaya karışanların cezalandırılacağını belirten Suponina, şöyle devam etti:

"Bu şekilde Suudi Arabistan üzerindeki sorumluluk kaldırılacak ve Donald Trump yönetimi bu ülkeye karşı yaptırım uygulamayacak. Ya da yaptırımlar yüzeysel olarak bazı kişilere karşı uygulanacak".

MİLYARLARCA DOLARLIK İŞ ANLAŞMALARI

Rus uzman, ABD'nin Suudi Arabistan'la ilişkilerini bozmak istememesinin nedenlerini şöyle açıkladı:

"Sepeblerden bazıları büyük silah sözleşmeleri ve diğer büyük ticari sözleşmelerdir. Yanısıra Trump'ın Suudi krallığının zirvesiyle çok sıkı iş ve hatta özel ilişkileri vardır".

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Suçluların cezalandırılmasına ilişkin Suudi Arabistan'da idam cezası olduğunu hatırlatan Suponina, her halukarda cezaların çok ağır olacağını söyledi.

'DAHA ÇOK TRAFİK KAZASINDA ÖLEN OLUR'

Kavgaya karışanlardan birinin trafik kazası sonucu öldüğünün basında yer aldığına dikkat çekerek, buna benzer gizemli olayların tekrar edebileceğini belirtti.