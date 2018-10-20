İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı istifa etti

50 GÜN SONRA DUYURDU
1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunduğu istifa mektubunu bugün sosyal medya hesabından paylaşan Abbas Ahundi, kentsel dönüşümle ilgili verimli çalışma yürütemediğindan ve hükümetin piyasalara çok fazla müdahale ettiğinden yakındı.
Road & Transportation Minister Abbas Akhundi stepping down,— mahsti25 (@mahsti25metana1) 20 Ekim 2018
He criticized #Iran's government. pic.twitter.com/6l62eHTrZc
'HAK, ADALET, PİYASA BIRAKMADINIZ'
Yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 'görevine devam etmeyi etik bulmadığını' ifade eden Ahundi, yasalara bağlılık, mülkiyet hakkına saygı ve rekabetçi piyasa ekonomisinin hiçbir koşulda zarar görmemesi gerektiğini belirtti.
'BENDEN UYUMLUSUYLA ÇALIŞIN'
Ancak hükümeti ABD yaptırımlarından kaynaklı sorunlar nedeniyle tüm bu ana ilkeleri ihlal etmekle suçlayan bakan, Ruhani'ye hitaben "Daha uyumlu bakanlarla çalışmak hakkınızdır" dedi.
BU 4. İSTİFA AÇIKLAMASI
Ahundi, daha önce de 3 defa istifa ettiğini ancak kabul edilmediğini hatırlatırken Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Kasım Biniyaz istifayı doğruladı.
YAPRAK DÖKÜMÜ
Temmuzda İran Merkez Bankası Başkanı değişikliğine gitmiş olan Ruhani'nin kabinesinden Çalışma Bakanı Ali Rebii 8 Ağustos'ta, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylaması sonucunda görevlerinden azledilmişti.
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