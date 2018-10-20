İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı istifa etti

İran'da ekonomik krize koşut hükümette ayrılma rotasına giren yetkililere Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi de eklendi.

© AFP 2018 / ATTA KENARE İran Cumhurbaşkanı Ruhani ekonomi konusunda ilk kez Meclis'te hesap verdi

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, hükümetle kentsel dönüşüm ve ekonomik yöntemlerden kaynaklı ihtilaflar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

50 GÜN SONRA DUYURDU

1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunduğu istifa mektubunu bugün sosyal medya hesabından paylaşan Abbas Ahundi, kentsel dönüşümle ilgili verimli çalışma yürütemediğindan ve hükümetin piyasalara çok fazla müdahale ettiğinden yakındı.

Road & Transportation Minister Abbas Akhundi stepping down,

He criticized #Iran's government. pic.twitter.com/6l62eHTrZc — mahsti25 (@mahsti25metana1) 20 Ekim 2018

'HAK, ADALET, PİYASA BIRAKMADINIZ'

Yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 'görevine devam etmeyi etik bulmadığını' ifade eden Ahundi, yasalara bağlılık, mülkiyet hakkına saygı ve rekabetçi piyasa ekonomisinin hiçbir koşulda zarar görmemesi gerektiğini belirtti.

'BENDEN UYUMLUSUYLA ÇALIŞIN'

Ancak hükümeti ABD yaptırımlarından kaynaklı sorunlar nedeniyle tüm bu ana ilkeleri ihlal etmekle suçlayan bakan, Ruhani'ye hitaben "Daha uyumlu bakanlarla çalışmak hakkınızdır" dedi.

BU 4. İSTİFA AÇIKLAMASI

Ahundi, daha önce de 3 defa istifa ettiğini ancak kabul edilmediğini hatırlatırken Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Kasım Biniyaz istifayı doğruladı.

YAPRAK DÖKÜMÜ

Temmuzda İran Merkez Bankası Başkanı değişikliğine gitmiş olan Ruhani'nin kabinesinden Çalışma Bakanı Ali Rebii 8 Ağustos'ta, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylaması sonucunda görevlerinden azledilmişti.