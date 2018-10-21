Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Abdel al-Jubeir: Riyad, Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ve cesedinin nerede olduğunu bilmiyor

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Abdel al-Jubei tarafından yapılan açıklamada, Riyad yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ve cesedinin nerede olduğunu bilmediği iddia edildi.