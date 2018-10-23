Kremlin: Kaşıkçı’nın ölümü konusunda resmi ve doğrulanmış bilgiler üzerinden hareket edilmeli

© Sputnik / Alexei Nikolsky Bogdanov: Putin'in Suudi Arabistan ziyareti için hazırlıklar sürüyor

Gazetecilere konuşan Peskov "Kaşıkçı olayıyla ilgili tepki vermek için doğrulanmış bilgilere hakim olmak gerek. Biz de sizinle Riyad’ın açıklamalarını duyduk. Bu açıklamalarda kraliyet ailesinin temsilcilerinin olayda dahli olmadığı söylendi. Bunu dikkate aldık. Geri kalanı soruşturma meselesi. Bu konuda sadece resmi ve doğrulanmış bilgiler üzerinden hareket edilmeli" ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin’in Valday Tartışma Kulübü’ndeki konuşmasında konuyla ilgili pozisyonunu açıkladığını kaydetti.

Putin, Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Rusya’nın Suudi Arabistan’a yönelik bir adım atmayacağını ve Kaşıkçı’nın sorumluluğun yaşadığı ülke olan ABD’de olduğunu ifade etmişti.