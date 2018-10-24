Irak'ta yeni hükümet bugün meclise sunulacak

Devlet televizyonu El Irakıyye'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi, yeni kabineyi güven oylaması için bugün öğleden sonra meclise sunacak.
© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE
Abdulmehdi'nin sunacağı kabinenin güvenoyu alabilmesi için 329 milletvekilinin bulunduğu mecliste salt çoğunluk aranacak.
Irak Cumhurbaşkanı Salih, 2 Ekim'de bağımsız Şii siyasetçi Abdulmehdi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
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