Irak'ta yeni hükümet bugün meclise sunulacak

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE KYB Sözcüsü Pire: Yeni Irak hükümetinde Kürtlere 4 bakanlık verilecek

Devlet televizyonu El Irakıyye'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi, yeni kabineyi güven oylaması için bugün öğleden sonra meclise sunacak.

Abdulmehdi'nin sunacağı kabinenin güvenoyu alabilmesi için 329 milletvekilinin bulunduğu mecliste salt çoğunluk aranacak.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, 2 Ekim'de bağımsız Şii siyasetçi Abdulmehdi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.