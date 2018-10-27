IKBY'deki uçak seferleri iptal edildi

Erbil kentinde de akşam saatlerinde etkili olan toz bulutu nedeniyle tüm uçuşlar iptal edilmişti.
Irak'ta özellikle batı kesimlerdeki çöl ve kuraklık nedeniyle her yıl farklı zamanlarda toz bulutları etkili oluyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) etkili olan toz bulutu nedeniyle Erbil'de uçuşların iptal edilmesinin ardından Süleymaniye kentinde de uçuşlar askıya alındı.
Erbil kentinde de akşam saatlerinde etkili olan toz bulutu nedeniyle tüm uçuşlar iptal edilmişti.
Irak'ta özellikle batı kesimlerdeki çöl ve kuraklık nedeniyle her yıl farklı zamanlarda toz bulutları etkili oluyor.
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