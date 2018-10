Çavuşoğlu: Teröristler ve radikal gruplar İdlib'de aykırı bir tutum sergilerse, ilk önce biz müdahale ederiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Soçi mutabakatına en çok katkı sağlayan ülkelerin başında İran'ın geldiğini belirterek, "Halep'i Hama ve Lazkiye'ye bağlayan yolların açılması yıl sonuna kadar gerçekleşecek. Şu anda her şey seyrinde gidiyor. Teröristler ve radikal gruplar aykırı bir tutum sergilerse ilk önce biz müdahale ederiz, herkesten önce" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın altıncısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldı.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, bugünkü görüşmelerde ikili ilişkileri geliştirmenin yanında, Türkiye, Azerbaycan ve İran'ın ilişkilerini nasıl güçlendirebileceğinin, hangi alanlarda yeni adımlar atılabileceğinin ve bölgesel konularda dayanışmanın nasıl arttırılabileceğinin detaylı bir şekilde ele alındığını anlattı.

Çavuşoğlu, "Dörtlü zirve sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Bölge ağır silahlardan arındırılmazsa, radikal gruplar temizlenmezse, Rus askerine yönelik herhangi bir saldırı olursa müdahalede bulunacağı' imasında bulundu. Türk askerinin orada bulunması risk taşıyor mu sizce? Böyle bir müdahale durumunda Soçi süreci sekteye uğrar mı?" sorusuna, şu karşılığı verdi:

'İDLİB ÖZELİNDE BİR SORUN YOK'

"Biz de zaten bu amaçla Soçi mutabakatını, memorandumunu imzaladık. Bu sürece her zaman en çok katkı sağlayan, destek veren ülkelerin başında da İran gelmektedir. Bu süreci birlikte yürütüyoruz, Astana, Soçi süreci. Bizim tüm mutabakatlarımızda, deklarasyonlarımızda bir taraftan Suriye'de ateşkesin sürdürülebilir olması, diğer taraftan da Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü için de siyasi bir çözüm için güçlü mesajlarımızı görürsünüz. Diğer taraftan da terörle ve terörün her türlüsüyle mücadeleye devam. Biz Suriye'de siyasi süreç için çaba sarf ederken, PKK, YPG, DEAŞ gibi tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda da kararlıyız. İdlib bölgesi için defalarca Rus ortaklarımızla memorandum imzalandıktan sonra atılan adımlardan çok memnun olduklarını dile getirdiklerini duymuşsunuzdur. Dolayısıyla şu anda İdlib özelinde böyle bir sorun yok. Şu anda bu memorandumun uygulanması konusunda bir sıkıntı yok. İki tane yolun, Halep'i Hama'ya ve Lazkiye'ye bağlayan yolların da açılması yıl sonuna kadar gerçekleşecek. Şu anda her şey seyrinde gidiyor. Teröristler ve radikal gruplar aykırı bir tutum sergilerse ilk önce biz müdahale ederiz, herkesten önce."