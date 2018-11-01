'Militanlar İdlib’de kimyasal provokasyon hazırlığı yapıyor'

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, Hama yakınlarındaki bir köye klor dolu iki konteynerin ulaştırıldığını belirtti.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Rusya: İdlib'de kimyasal saldırı tezgahı için çekimler başladı

Savçenko, "Rus Ateşkes Merkezi'ne gelen bilgiye göre, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, Ahrar-uş Şam ve Ceyş el-İzza gruplarından militanlar kimyasal maddeleri kullanacakları yeni bir provokasyon hazırlığını yapıyor" diye açıkladı.

Hama şehrinin 20 kilometre batısındaki Kalat el-Mudik köyüne klor dolu iki konteynerin getirildiğini belirten Savçenko, "Militanlar, Suriye hükümet güçlerinin sivillere karşı kimyasal silah kullandığı mizanseni için kimyasal maddeden yararlanmayı planlıyor" dedi.

Ayrıca İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki militanların yeniden ateşkesi bozduğunu dile getiren Savçenko, Hama'nın Tel-Marak yerleşimine yönelik açılan ateş sonucu Suriye ordusundan 3 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığını aktardı.