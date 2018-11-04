Rusya: Suriye'de açılan ateş sonucu 4 asker öldü

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, militanların açtıkları ateş sonucu 4 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı belirtildi.

© AFP 2018 / George OURFALIAN Rus askeri polisi Suriye’de BM konvoyunun güvenliğini sağladı

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, militanların açtıkları ateş sonucu 4 Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını aktardı.

Ateşkes anlaşmasına rağmen İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren yasadışı silahlı oluşumların ateşkesi ihlal etmeye devam ettiklerine dikkat çeken Savçenko, şöyle konuştu: “24 saat içinde Cecac (İdlib) ve Hama eyaletindeki Ebu-Dali yerleşimlere yönelik 2 kez ateş açıldığı saptandı. Suriye ordusuna mensup 4 asker hayatını kaybetti, bir asker de yaralandı.”