Rusya: Suriye'de açılan ateş sonucu 4 asker öldü

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, militanların açtıkları ateş sonucu 4 Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını aktardı.
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Ateşkes anlaşmasına rağmen İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren yasadışı silahlı oluşumların ateşkesi ihlal etmeye devam ettiklerine dikkat çeken Savçenko, şöyle konuştu: “24 saat içinde Cecac (İdlib) ve Hama eyaletindeki Ebu-Dali yerleşimlere yönelik 2 kez ateş açıldığı saptandı. Suriye ordusuna mensup 4 asker hayatını kaybetti, bir asker de yaralandı.”
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