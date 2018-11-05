SANA: Koalisyonun saldırısında 3 çocuk öldü

SANA'ya konuşan kaynaklara göre, ABD öncülüğündeki koalisyon Şaafa köyüne gerçekleştirdiği bombardımanda 3 çocuğun ölümüne sebep oldu.

‘BEYAZ FOSFOR KULLANILDI'

© AP Photo / Vadim Ghirda Koalisyon Deyr ez Zor’daki Hacin kentine saldırdı: 15 ölü

Haberde "Koalisyon Deyr ez-Zor'un doğusundaki Hacin'deki yeni pazar bölgesinde uluslararası anlaşmalarla yasaklanan beyaz forforlu silahlar kullandı" ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan Suriye basınında vilayetin farklı köylerinde onlarca sivilin öldüğü de belirtildi.

Koalisyon Hacin'de düzenli olarak saldırı gerçekleştiriyor. SANA, 13-29 Ekim tarihlerinde de koalisyonun saldırılar sırasında beyaz fosfor kullandığını bildirmişti. Suriye hükümeti BMGK'ya konuyla ilgili tedbir alma çağrısı yapmış, koalisyondan da ülkedeki gayri meşru olarak kalmaya bir son vermesini istemişti. ABD'den ise saldırılarda kullandıkları silahların uluslararası hukuk çerçevesinde olduğu açıklaması gelmişti.