Irak'ta 200'den fazla toplu mezar bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta daha önce terör örgütü IŞİD’in kontrol ettiği bölgelerde binlerce kurbanın kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu mezarın bulunduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak'ta terör örgütü IŞİD'in katliamları ile ilgili ortak raporunu İsviçre'nin Cenevre kentinde açıkladı.

ISIL’s legacy of terror: at least 200 mass graves in Iraq, says UN report pic.twitter.com/6QJk3jmXgm — UNAMI (@UNIraq) November 6, 2018

​Rapora göre, Musul, Kerkük, Selahaddin, Enbar ve ülkenin batısında 202 toplu mezar bulundu.

‘TOPLU MEZARLARIN SAYISININ ÇOK DAHA FAZLA OLABİLİR'

BM raporunda, binlerce kurbanın kalıntılarının tespit edildiği toplu mezarların sayısının çok daha fazla olabileceği uyarısı yapıldı.

2014 ile 2017 arasında IŞİD'in Irak'ta geniş bir alanı ele geçirdiği anımsatılan raporda, terör örgütünün uluslararası insan haklarını sistematik olarak ihlal ettiği, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği, muhtemelen de soykırım yaptığı vurgulandı.

Toplu mezarlarda kalıntıları bulunan kurbanlar arasında kadın, çocuk, engelli ve Irak güvenlik güçlerine bağlı kişilerin de olduğu kaydedildi.