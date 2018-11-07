Esad, Rus heyetiyle İdlib anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Şam’ı ziyaret eden Rus heyetinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile İdlib anlaşmasının uygulanma durumunu değerlendirdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in başkanlığındaki Rus heyeti, 4 Kasım'da ziyaret ettikleri Şam'da Suriye lideri Beşar Esad tarafından kabul edilmişti.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Teröre karşı kararlı mücadelenin yanı sıra, İdlib'de silahsızlanma bölgesinin oluşturulması konusunda 17 Eylül Soçi'de imzalanan memorandumdaki hükümlerin uygulanması başta olmak üzere Suriye'nin içinde ve etrafındaki mevcut durumla ilgili geniş kapsamlı görüş alışverişi yapıldı" dendi.