İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçaklarımız, Gazze'de terör hedeflerini vuruyor" ifadesine yer verildi. Yapılan saldırıda ise 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından yapılan açıklamada ise, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında yoldaşlarımızdan Muhammed Zakariya ve Muhammed Avda şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 Kasım 2018
Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, daha önce yapılan açıklamada Gazze'den açılan ateşin İsrail tarafında bir otobüse isabet ettiği ifade edilmişti.
İsrail basını ise Gazze'den atılan roketlerden birinin bir otobüse isabet ettiğini ve bir kişinin ağır şekilde yaralandığını aktardı.
The 2 Palestinians 🇵🇸 were killed in #Israel 🇮🇱 army shelling in north #Gaza strip are fighters/members of the "Abu Ali Mustafa martyrs brigades."— SaadAbedine (@SaadAbedine) 12 Kasım 2018
12 Israeli civilians were injured in the rocket attacks launched from #Gaza pic.twitter.com/5TRtUOK7Gc
Gazze'de dün akşam İsrail askerinin sınırı geçerek Filistin tarafında düzenlediği saldırı sonucu gerginlik artmıştı.
İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketlerden birinin bir otobüse isabet etmesinin ardından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlattı https://t.co/69Now9MGcf pic.twitter.com/M3BY7Gkccv— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 12, 2018
İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.
Yaşanan çatışmada bir Kassam komutanının da aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olurken, 7 Filistinli de yaralanmıştı. İsrail ordusu ise çatışmada bir askerinin öldürüldüğünü, bir askerinin ise yaralandığını duyurmuştu.
HAMAS'TAN OPERASYONA CEVAP
Hamas, İsrail'in düzenlediği ve biri yöneticisi 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği operasyondan saatler sonra, roket saldırıları düzenledi. İsrail'e yönelik saldırılarda 80 kadar roket atıldığı söylendi. İsrail ise roket saldırılarına hava saldırıları ile yanıt verdi. Hava saldırılarında 2 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.
Hamas'ın saldırılarından birinde bir roket, boş otobüse isabet etti. Çevrede bulunan ve yaralanan 19 yaşındaki İsraillinin durumunun ciddi olduğu duyuruldu.
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