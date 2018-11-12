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02:05 14 Kasım 2018
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    İsrail jetleri Gazze'yi vurdu

    İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

    © REUTERS / Mohammed Salem
    Ortadoğu
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    İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırıya gerekçe olarak, Gazze'den roket atıldığı ve bu roketin bir otobüse isabet etmesi gösteriliyor. Saldırı sonucunda ise 2 Filistinlinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

    İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçaklarımız, Gazze'de terör hedeflerini vuruyor" ifadesine yer verildi. Yapılan saldırıda ise 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı. 

    Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından yapılan açıklamada ise, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında yoldaşlarımızdan Muhammed Zakariya ve Muhammed Avda şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

    Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, daha önce yapılan açıklamada Gazze'den açılan ateşin İsrail tarafında bir otobüse isabet ettiği ifade edilmişti.

    Israeli soldiers
    © AP Photo / Ariel Schalit
    İsrail ordusu: Gazze'deki çatışmalarda bir askerimiz öldürüldü
    Otobüsü hedef alan saldırının ne tür bir silahla yapıldığına ve hasara ilişkin açıklama yapılmazken, Gazze'den İsrail tarafına 80 roket atıldığı, bölgede sirenlerin çaldığı aktarıldı.

    İsrail basını ise Gazze'den atılan roketlerden birinin bir otobüse isabet ettiğini ve bir kişinin ağır şekilde yaralandığını aktardı.

    ​Gazze'de dün akşam İsrail askerinin sınırı geçerek Filistin tarafında düzenlediği saldırı sonucu gerginlik artmıştı.

    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaşanan çatışmanın detayına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.

    İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.

    Yaşanan çatışmada bir Kassam komutanının da aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olurken, 7 Filistinli de yaralanmıştı. İsrail ordusu ise çatışmada bir askerinin öldürüldüğünü, bir askerinin ise yaralandığını duyurmuştu.

    HAMAS'TAN OPERASYONA CEVAP

    Hamas, İsrail'in düzenlediği ve biri yöneticisi 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği operasyondan saatler sonra, roket saldırıları düzenledi. İsrail'e yönelik saldırılarda 80 kadar roket atıldığı söylendi. İsrail ise roket saldırılarına hava saldırıları ile yanıt verdi. Hava saldırılarında 2 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

    Hamas'ın saldırılarından birinde bir roket, boş otobüse isabet etti. Çevrede bulunan ve yaralanan 19 yaşındaki İsraillinin durumunun ciddi olduğu duyuruldu.

    Etiketler:
    roket, Saldırı, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas, Gazze, Filistin, İsrail
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