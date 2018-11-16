Irak'ta 'selde 6 milyon dolar kullanılamaz hale geldi' açıklaması, yolsuzluk tartışmalarına neden oldu

SADR: BUNA NEDEN OLANLAR YARGIYA TESLİM EDİLSİN
Allak'ın açıklamalarına tepki gösteren Şii lider Mukteda es-Sadr, banknotların kullanılamaz hale gelmesinin ardında yolsuzlukların yattığını öne sürerek, buna neden olanların yargıya teslim edilmesini istedi.
قالك حتى العراق فلوسهم غرقوا 😂 مش بروحنا ⬇️— خالد الصومالي (@khalid22900) November 15, 2018
أطلق ناشطون عراقيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ، للسخرية من إعلان محافظ المركزي العراقي تلف 7 مليارات دينار (6 ملايين دولار) داخل مصرف حكومي من جراء الأمطار عام 2013. pic.twitter.com/DWVMnztnzQ
Ülke vatandaşları, Allak'ın açıklamalarını gerçekçi bulmayarak, sosyal medyada "Irak'taki kağıt paraların uzun saatler suda kalsa bile zarar görmeyeceğine" dikkati çekti. Sosyal medyada "kağıt paraların saatlerce içinde su bulunan bardakta bekletildiğini gösteren" videolar yayımlandı.
AA muhabirine konuşan Bağdatlı Ali Şammari, "Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması ülkedeki yolsuzluğun yeni bir boyutunu ortaya koydu. Bu tür açıklamalarla halkın aklıyla alay etmeye çalışıyorlar" dedi.
سبعة مليارات تتلف بسبب الامطار في العراق— الشيخ كاظم تركي المعموري (@MtQhwMTthXPYW9W) November 13, 2018
محافظ البنك المركزي العلاق يقول الحادث
قضاء وقدر👌👌👌👌 pic.twitter.com/XOptaaE81n
'ZARAR SADECE BASKI MALİYETİ KADAR'
Irak Merkez Bankasından daha önce yapılan yazılı açıklamada, kullanılamaz hale gelen söz konusu paraların bu olay (sel) yaşanmasa da zamanında yenileriyle değiştirileceği belirtildi. Açıklamada, banknotların kullanılamaz durumda olmasının 6 milyon dolarlık zarar edilmesi anlamına gelmediği, sadece baskı maliyeti tutarınca zarar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.
Uluslararası raporlara göre Irak, en çok yolsuzluk yapılan ülkeler arasında bulunuyor. Ülkede yıllık petrol satışından milyarlarca dolar gelir elde edilse de hükümetler vatandaşların su, elektrik, sağlık ve güvenlik gibi en temel hizmet ve yaşam ihtiyaçlarını karşılamada başarısız oldu.
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