‘Suriye ordusu İdlib'de Ecnad el-Kafkaz'ın saldırısını püskürttü'

İlk saldırının ardından Suriyeli askerler ile terör yanlıları arasında çatışma başladığını belirten kaynak, birkaç saat süren çatışma sonucunda ordu birliklerinin saldıranları püskürtmeyi başardığını, topçu birliklerininse karşı tarafın lojistik hatlarıyla silah, araç ve depolarını imha ettiğini, militanların arasında birkaç ölü ve çok sayıda yaralı olduğunu kaydetti.

ORDU ÖNCEDEN ÇATIŞMAYA HAZIRLANDI

Militanların avantaj sağlamak için görüş mesafesini düşüren kötü hava koşullarından yararlanarak taarruza geçtiklerini söyleyen yetkili, ancak Suriye ordusuna bağlı istihbarat birimlerinin diğer birliklere zamanında haber verdiği için askerlerin önceden çatışmaya hazırlanabildiklerini ifade etti.