Bahreyn, Putin'in limuzini ile ilgileniyor

Bahreyn'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kullandığı Kortej projesi kapsamında, Aurus markası altında üretilen yerli ve zırhlı limuziniyle ilgilendiği belirtildi. Putin, makam aracı olarak Aurus Senat limuzinini kullanıyor.

Sputnik'e konuşan bir kaynak Bahreyn'in Aurus limuziniyle ilgilendiğini söyledi.

Kaynak "Çeşitli ülkelerden limuzinle ilgili sinyaller gelmeye başladı, Bahreyn de bunlardan biri. Ancak henüz seri üretimine başlanmadı, henüz sayılı araç var. Gelecekte satış mümkün" dedi.

'Kortej' projesi kapsamında Aurus Senat'ın yanı sıra 'Kommendant' ve 'Arsenal' isimli iki farklı araç daha geliştirildi.

FİYATI 10 MİLYON RUBLEDEN BAŞLAYACAK

© Sputnik / Mihail Klimentyev Bahreyn, Rusya'yla askeri işbirliğini genişletmek istiyor

Aurus limuzininin satışlarına 2019'da başlanacak. Fiyatı ise tahminen 10 milyon rubleden (788 bin TL) başlayacak.

Putin, ilk kez 7 Mayıs'taki göreve başlama töreninde kullandığı yeni limuziniyle görüşmeyegelmişti. Limuzin, ABD Başkanı Donald Trump'la Finlandiya'da yapılan görüşme için de Helsinki'ye götürülmüş ve böylece ilk kez ülke dışında kullanılmıştı.