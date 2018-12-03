Bahreyn, Putin'in limuzini ile ilgileniyor

Kaynak "Çeşitli ülkelerden limuzinle ilgili sinyaller gelmeye başladı, Bahreyn de bunlardan biri. Ancak henüz seri üretimine başlanmadı, henüz sayılı araç var. Gelecekte satış mümkün" dedi.
'Kortej' projesi kapsamında Aurus Senat'ın yanı sıra 'Kommendant' ve 'Arsenal' isimli iki farklı araç daha geliştirildi.
FİYATI 10 MİLYON RUBLEDEN BAŞLAYACAK
Putin, ilk kez 7 Mayıs'taki göreve başlama töreninde kullandığı yeni limuziniyle görüşmeyegelmişti. Limuzin, ABD Başkanı Donald Trump'la Finlandiya'da yapılan görüşme için de Helsinki'ye götürülmüş ve böylece ilk kez ülke dışında kullanılmıştı.
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