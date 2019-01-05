Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Suriye'ye kimyasal silah 'uyarısı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye'yi, ABD'nin Suriye'den çekilmesini kimyasal silah kullanmak için bir fırsat olarak görmemesi konusunda 'uyardı'.

© REUTERS / Kevin Lamarque Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Suriye'de koordinasyon için Türkiye'ye geliyor

Bolton, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda koordinasyon görüşmeleri yapmak üzere İsrail'e geldi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Bolton Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanımına karşı tutumu değişmed." ifadelerini kullandı.

Bolton açıklamasında Suriye yönetimini "çekilmeyi kimyasal silah kullanmak için bir fırsat olarak" görmemesi konusunda 'uyardı'.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) göre, üst düzey bir yetkili ABD'nin Ortadoğu'da kalmaya devam edeceğini söyledi.

KAN'ın haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bu hafta aralarında İsrail'in de bulunduğu 8 bölge ülkesine düzenleyeceği Ortadoğu ziyaretinde bu ortaklarını açıklayacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, cuma günü yaptığı açıklamada, 8 Ocak'ta Ürdün'den başlayacak ve Kuveyt'te sona erecek Ortadoğu turuna çıkacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye'den birliklerini geri çekmeye karar verdiğini duyurmuş, ABD'li bazı yetkililer de çekilmenin aylar alabileceğini söylemişti.