Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Esad'a çağrı: Arap Birliği'ne dönüş için gerekli hazırlıkları yapın

Suriye hükümetine ülkenin güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunması konusunda gereken adımları atması ve Arap Birliği'ne dönüş hazırlıkları yapması çağrısında bulunan Şukri, "Aksi halde üyeliğinin aktifleştirilmesi konusunda değişen bir şey olmayacaktır" dedi.
'OLUMLUYA DÖNÜYOR'
Askeri çözüm yollarının Suriye halkının yükünü ağırlaştırmanın dışında hiçbir sonuç vermediğini belirten Şukri, Suriye'de işlerin olumlu yöne evrilmesine dair umutlarını dile getirdi.
ZİRVENİN EVSAHİBİ TUNUS: DÖNÜŞÜNDEN SEVİNÇ DUYARIZ
Tunus Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Lezher el Karavi eş Şabi, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Arap Birliği'ni Suriye'nin üyeliğini tekrar faal hale getirmesindan 'sevinç duyacaklarını' vurgulamıştı.
8 YIL SONRA U DÖNÜŞÜ
Suriye'nin Arap Birliği üyeliği Kasım 2011'de dondurulmuş, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de Şam'dan büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da 2012 içinde Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.
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