Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Esad'a çağrı: Arap Birliği'ne dönüş için gerekli hazırlıkları yapın

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire'de ağırladığı Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile ortak basın toplantısında, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesinin, Arap Birliği Konseyi'nin kararı ve mart ayındaki zirve sonuçlarına bağlı olduğunu söyledi.

Suriye hükümetine ülkenin güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunması konusunda gereken adımları atması ve Arap Birliği'ne dönüş hazırlıkları yapması çağrısında bulunan Şukri, "Aksi halde üyeliğinin aktifleştirilmesi konusunda değişen bir şey olmayacaktır" dedi. © AP Photo / Christophe Ena Moritanya Cumhurbaşkanı Abdülaziz, Şam’ı ziyaret eden ikinci Arap lider olacak

'OLUMLUYA DÖNÜYOR'

Askeri çözüm yollarının Suriye halkının yükünü ağırlaştırmanın dışında hiçbir sonuç vermediğini belirten Şukri, Suriye'de işlerin olumlu yöne evrilmesine dair umutlarını dile getirdi.

ZİRVENİN EVSAHİBİ TUNUS: DÖNÜŞÜNDEN SEVİNÇ DUYARIZ

© REUTERS / Omar Sanadiki Suudi cephesi pes etti: BAE, Şam Büyükelçiliğini yeniden açtı

30. Arap Birliği Zirvesi, mart ayında Tunus'ta gerçekleştirilecek.

Tunus Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Lezher el Karavi eş Şabi, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Arap Birliği'ni Suriye'nin üyeliğini tekrar faal hale getirmesindan 'sevinç duyacaklarını' vurgulamıştı.

8 YIL SONRA U DÖNÜŞÜ

Suriye'nin Arap Birliği üyeliği Kasım 2011'de dondurulmuş, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de Şam'dan büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da 2012 içinde Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.