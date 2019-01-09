Kayıt
16:53 09 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Gonen Segev 5 Temmuz 2018'de mahkemeye getirilirken

    Eski İsrailli bakana İran hesabına casusluktan 11 yıl hapis

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 30

    İsrail tarihinde casuslukla suçlanan en üst düzey isim olan Gonen Segev, 'can düşmanı' kabul edilen İran'ın hesabına casusluktan 11 yıl hapse mahkum edildi.

    İsrailli eski bakan Gonen Segev
    © AFP 2018 / Yariv Katz
    İsrailli eski bakan İran adına casusluk yapmaktan gözaltında
    İsrail'de 1992-96 arası milletvekilli, Ocak 1995-Haziran 1996 arası Enerji ve Altyapı Bakanı olan Gonen Segev'in kendisini İran hesabına casuslukla suçlayan savcılarla vardığı anlaşma uyarınca 11 yıl hapis yatması öngörülüyor.

    Segev'in savcılıkla vardığı anlaşmayı duyuran Adalet Bakanlığı, eski bakanın ciddi casusluk ve düşmana bilgi aktarımı suçlamalarını kabul ettiğini belirtti. Cezasının resmen açıklanacağı duruşma 11 Şubat'ta görülecek.

    Temmuzda başlayan casusluk davası kapalı görüldü ve hakkında basına pek bilgi sızmadı.

    İRAN 'GURURLA' TEYİT ETMİŞTİ

    Bu manzara karşısında devreye giren İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ağustos ayının sonunda "Yakın zamanda duyduğunuz gibi düşman bir ülkenin bir kabine üyesini kontrolümüz altına almıştık" açıklamasını yapıp eklemişti:

    "İran İstihbarat Bakanlığı'nın karşı casusluk birimi, dünya istihbarat servisleri içinde en güçlü olanlardan biridir."

    '6 YIL BOYUNCA CASUSLUK YAPTI'

    İran
    © REUTERS / Raheb Homavandi
    İran, eski İsrailli bakanın kendi casusu olduğunu ilk kez teyit etti
    İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'e göre, Segev, Nijerya'da bulunduğu dönemde İran Büyükelçiliği'ndeki yetkililerle temas kurdu. Tahran için en az 6 yıl boyunca casusluk yapıp bilgi geçti ve hatta İsrail istihbarat ajanlarıyla küresel çapta temaslarda bulundu. İran'a özellikle enerji piyasası, İsrail'deki güvenlik açısından hassas tesislerle bölgeler, İsrail'in siyasi-güvenlik yapılanmasındaki yetkililer hakkında bilgi verdi.

    Ziraat, tıp, kamu yönetimi eğitimleri almış, çocuk doktorluğu yapmış 1956 doğumlu Segev'in 'epey hareketli' diye tabir edilebilecek bir hayatı var.

    30 BİN EKSTAZİ HAPIYLA KAÇAKÇILIK

    Aşırı milliyetçi bir partiden İşçi Partisi lideri İzak Rabin'in saflarına geçip onun hükümetinde görev almış olan, böylece Filistinlilerle Oslo II barış anlaşmasının onaylanması açısından belirleyici oyu veren Segev, Rabin suikastı sonrası dönemde siyasetten uzaklaşıp iş hayatına atıldı. Ancak 2004 yılından itibaren tarihi geçmiş diplomatik pasaportunu tahrifat yapıp kullanarak Hollanda'dan İsrail'e 30 bin 'ekstazi' hapı sokmaya çalışmak, e-ticaret dolandırıcılığı, kredi kartı yolsuzluğu girişimlerinden suçlanarak 5 yıl hapse mahkum edildi. 

    Aviv Koçavi
    © Fotoğraf : YouTube
    'Esad'a suikast' planı teklifinden İsrail Genelkurmay Başkanlığına terfi etti
    NİJERYA'DA İSRAİL DİPLOMATİK PERSONELİ ELİNİN ALTINDAYDI

    2007 yılında iyi halden erken tahliye edilince Nijerya'ya giden Segev, Şin Bet'e göre burada 'casusluk' kariyerine soyundu.

    Abuja'daki İsrailli diplomatik personel ve Yahudi cemaati için doktorluk yapmaya başlayan Segev, bu sırada İsrailli bir güvenlikçinin hayatını kurtardığı için İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan takdir mektubu aldı. 2016'da İsrail'de doktorluk yapabilmek amacıyla izin belgesinin iadesi için yaptığı başvuru ise reddedildi.

    Etiketler:
    ajan, casus, casusluk, İran İstihbarat Bakanlığı, Şin Bet, İzak Rabin, Mahmud Alevi, Gonen Segev, Abuja, Nijerya, İran, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'dan kış manzaraları
    Rusya'dan büyüleyici kış manzaraları
    Yeni yıl
    Sputnik Türkiye, okurlarına mutlu yıllar diler
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet