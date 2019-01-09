Eski İsrailli bakana İran hesabına casusluktan 11 yıl hapis

Segev'in savcılıkla vardığı anlaşmayı duyuran Adalet Bakanlığı, eski bakanın ciddi casusluk ve düşmana bilgi aktarımı suçlamalarını kabul ettiğini belirtti. Cezasının resmen açıklanacağı duruşma 11 Şubat'ta görülecek.
Temmuzda başlayan casusluk davası kapalı görüldü ve hakkında basına pek bilgi sızmadı.
İRAN 'GURURLA' TEYİT ETMİŞTİ
Bu manzara karşısında devreye giren İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ağustos ayının sonunda "Yakın zamanda duyduğunuz gibi düşman bir ülkenin bir kabine üyesini kontrolümüz altına almıştık" açıklamasını yapıp eklemişti:
"İran İstihbarat Bakanlığı'nın karşı casusluk birimi, dünya istihbarat servisleri içinde en güçlü olanlardan biridir."
'6 YIL BOYUNCA CASUSLUK YAPTI'
Ziraat, tıp, kamu yönetimi eğitimleri almış, çocuk doktorluğu yapmış 1956 doğumlu Segev'in 'epey hareketli' diye tabir edilebilecek bir hayatı var.
30 BİN EKSTAZİ HAPIYLA KAÇAKÇILIK
Aşırı milliyetçi bir partiden İşçi Partisi lideri İzak Rabin'in saflarına geçip onun hükümetinde görev almış olan, böylece Filistinlilerle Oslo II barış anlaşmasının onaylanması açısından belirleyici oyu veren Segev, Rabin suikastı sonrası dönemde siyasetten uzaklaşıp iş hayatına atıldı. Ancak 2004 yılından itibaren tarihi geçmiş diplomatik pasaportunu tahrifat yapıp kullanarak Hollanda'dan İsrail'e 30 bin 'ekstazi' hapı sokmaya çalışmak, e-ticaret dolandırıcılığı, kredi kartı yolsuzluğu girişimlerinden suçlanarak 5 yıl hapse mahkum edildi.
2007 yılında iyi halden erken tahliye edilince Nijerya'ya giden Segev, Şin Bet'e göre burada 'casusluk' kariyerine soyundu.
Abuja'daki İsrailli diplomatik personel ve Yahudi cemaati için doktorluk yapmaya başlayan Segev, bu sırada İsrailli bir güvenlikçinin hayatını kurtardığı için İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan takdir mektubu aldı. 2016'da İsrail'de doktorluk yapabilmek amacıyla izin belgesinin iadesi için yaptığı başvuru ise reddedildi.
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