Eski İsrailli bakana İran hesabına casusluktan 11 yıl hapis

İsrail tarihinde casuslukla suçlanan en üst düzey isim olan Gonen Segev, 'can düşmanı' kabul edilen İran'ın hesabına casusluktan 11 yıl hapse mahkum edildi.

© AFP 2018 / Yariv Katz İsrailli eski bakan İran adına casusluk yapmaktan gözaltında

İsrail'de 1992-96 arası milletvekilli, Ocak 1995-Haziran 1996 arası Enerji ve Altyapı Bakanı olan Gonen Segev'in kendisini İran hesabına casuslukla suçlayan savcılarla vardığı anlaşma uyarınca 11 yıl hapis yatması öngörülüyor.

Segev'in savcılıkla vardığı anlaşmayı duyuran Adalet Bakanlığı, eski bakanın ciddi casusluk ve düşmana bilgi aktarımı suçlamalarını kabul ettiğini belirtti. Cezasının resmen açıklanacağı duruşma 11 Şubat'ta görülecek.

Temmuzda başlayan casusluk davası kapalı görüldü ve hakkında basına pek bilgi sızmadı.

İRAN 'GURURLA' TEYİT ETMİŞTİ

Bu manzara karşısında devreye giren İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ağustos ayının sonunda "Yakın zamanda duyduğunuz gibi düşman bir ülkenin bir kabine üyesini kontrolümüz altına almıştık" açıklamasını yapıp eklemişti:

"İran İstihbarat Bakanlığı'nın karşı casusluk birimi, dünya istihbarat servisleri içinde en güçlü olanlardan biridir."

'6 YIL BOYUNCA CASUSLUK YAPTI'

© REUTERS / Raheb Homavandi İran, eski İsrailli bakanın kendi casusu olduğunu ilk kez teyit etti

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'e göre, Segev, Nijerya'da bulunduğu dönemde İran Büyükelçiliği'ndeki yetkililerle temas kurdu. Tahran için en az 6 yıl boyunca casusluk yapıp bilgi geçti ve hatta İsrail istihbarat ajanlarıyla küresel çapta temaslarda bulundu. İran'a özellikle enerji piyasası, İsrail'deki güvenlik açısından hassas tesislerle bölgeler, İsrail'in siyasi-güvenlik yapılanmasındaki yetkililer hakkında bilgi verdi.

Ziraat, tıp, kamu yönetimi eğitimleri almış, çocuk doktorluğu yapmış 1956 doğumlu Segev'in 'epey hareketli' diye tabir edilebilecek bir hayatı var.

30 BİN EKSTAZİ HAPIYLA KAÇAKÇILIK

Aşırı milliyetçi bir partiden İşçi Partisi lideri İzak Rabin'in saflarına geçip onun hükümetinde görev almış olan, böylece Filistinlilerle Oslo II barış anlaşmasının onaylanması açısından belirleyici oyu veren Segev, Rabin suikastı sonrası dönemde siyasetten uzaklaşıp iş hayatına atıldı. Ancak 2004 yılından itibaren tarihi geçmiş diplomatik pasaportunu tahrifat yapıp kullanarak Hollanda'dan İsrail'e 30 bin 'ekstazi' hapı sokmaya çalışmak, e-ticaret dolandırıcılığı, kredi kartı yolsuzluğu girişimlerinden suçlanarak 5 yıl hapse mahkum edildi.

2007 yılında iyi halden erken tahliye edilince Nijerya'ya giden Segev, Şin Bet'e göre burada 'casusluk' kariyerine soyundu.

Abuja'daki İsrailli diplomatik personel ve Yahudi cemaati için doktorluk yapmaya başlayan Segev, bu sırada İsrailli bir güvenlikçinin hayatını kurtardığı için İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan takdir mektubu aldı. 2016'da İsrail'de doktorluk yapabilmek amacıyla izin belgesinin iadesi için yaptığı başvuru ise reddedildi.