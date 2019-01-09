Hamaney: ABD'yi birinci dereceden ahmaklar yönetiyor

BOLTON'A TAŞ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bu göreve atanmasının 8 ay öncesinde, Temmuz 2017'de, Tahran'la savaşan Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) ile biraraya gelip '2019'dan önce İran'daki rejimi devireceklerini ve Tahran'da kutlama yapacaklarını' söylemişti.
A while ago, a US politician had said, among a gathering of terrorists and thugs, that he hopes to celebrate this Christmas in Tehran. Christmas was a few days ago. This is how U.S. calculations work; and they're proud of their calculations and foreseeing! pic.twitter.com/OEbXUIHAuU— Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 9, 2019
'DELİLİĞE VURUYORLAR, AMA BEN YEMEM'
ABD'li yetkililerin İran aleyhindeki iddialarının gerçekleşmediğine dikkat çeken Hamaney, "Bazı ABD'li yetkililer delilik numarası yapıyor, elbette ben bunu kabul etmiyorum, ama birinci dereceden ahmaklar" dedi.
Some U.S. officials pretend that they are mad. Of course I don't agree with that, but they are first-class idiots.— Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 9, 2019
ABD'nin dış politikasını belirleyen yetkililerin İran'a yaklaşımının 'akıldışı' olduğunu belirten dini lider, şunları söyledi:
"Yaptırımlar, ülkeyi ve halkı baskı altına sokuyor. Amerikalılar, bu yaptırımların tarihte bir eşi benzeri olmadığını mutlulukla söylüyor. Evet, eşi benzeri yok. İnşallah, Amerikalıların uğrayacağı yenilginin de eşi benzeri olmayacak."
U.S. officials cheer, saying the current sanctions are unprecedented in history. Of course, their defeat will also be unprecedented.https://t.co/Ugk6yCyeFN
— Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 9, 2019
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