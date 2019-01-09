Hamaney: ABD'yi birinci dereceden ahmaklar yönetiyor

İran İslam devrimi ile ilgili bir yıldönümünde konuşan dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin dış politikasını belirleyen yetkililerin İran'a yaklaşımının 'akıldışı' olduğunu belirtip "Bunlar birinci dereceden ahmaklar" dedi.

© REUTERS / Yuri Gripas Zarif: ABD, İran takıntısını gerçek dış politikaya ikame etmiş durumda

8 Ocak 1978 yılı ayaklanmasının yıldönümü münasebetiyle başkent Tahran'da kalabalığa seslenen İran dini lideri, "ABD'li bir devlet adamı, bir süre önce, teröristlerin arasında yaptığı bir konuşmada, '2019 yılbaşını Tahran'da kutlamayı ümit ediyorum' demişti. 2019 yılbaşı kutlamalarının üzerinde günler geçti. ABD'nin hesapları böyle çıkar, ama onlar hesaplarından ve öngürülerinden gurur duyarlar" diye konuştu.

BOLTON'A TAŞ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bu göreve atanmasının 8 ay öncesinde, Temmuz 2017'de, Tahran'la savaşan Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) ile biraraya gelip '2019'dan önce İran'daki rejimi devireceklerini ve Tahran'da kutlama yapacaklarını' söylemişti.

A while ago, a US politician had said, among a gathering of terrorists and thugs, that he hopes to celebrate this Christmas in Tehran. Christmas was a few days ago. This is how U.S. calculations work; and they're proud of their calculations and foreseeing! pic.twitter.com/OEbXUIHAuU — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 9, 2019

Hamaney, 1979 İran İslam devriminin ardından da ABD yönetiminin ekonomik yaptırımları başvurduğunu, o dönemde ABD'li siyasetçilerin İran için 5-6 ay ömür biçtiklerini hatırlattı.

'DELİLİĞE VURUYORLAR, AMA BEN YEMEM'

ABD'li yetkililerin İran aleyhindeki iddialarının gerçekleşmediğine dikkat çeken Hamaney, "Bazı ABD'li yetkililer delilik numarası yapıyor, elbette ben bunu kabul etmiyorum, ama birinci dereceden ahmaklar" dedi.

Some U.S. officials pretend that they are mad. Of course I don't agree with that, but they are first-class idiots. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 9, 2019

© Flickr/ Gage Skidmore Pompeo: Washington, İran'a baskıyı iki katına çıkaracak

ABD'nin dış politikasını belirleyen yetkililerin İran'a yaklaşımının 'akıldışı' olduğunu belirten dini lider, şunları söyledi:

"Yaptırımlar, ülkeyi ve halkı baskı altına sokuyor. Amerikalılar, bu yaptırımların tarihte bir eşi benzeri olmadığını mutlulukla söylüyor. Evet, eşi benzeri yok. İnşallah, Amerikalıların uğrayacağı yenilginin de eşi benzeri olmayacak."